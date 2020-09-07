"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Meşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir

Risale-i Nur'dan
07 Eylül 2020, Pazartesi
Meşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdadın esası, kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbi edebilir, hak kuvvetin mağlûbu.

Suâl: “Şu pis istibdat ne vakitten beri başlamış, geliyor?”

Cevap: İnsanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği vakit nasılsa bunu da beraber getirmiştir.

Suâl: “Demek istibdat, hayvaniyetten gelmedir.”

Cevap: Evet... Müstebit bir kurt, bîçare bir koyunu parça parça etmek, daima kavî zayıfı ezmek hayvanların birinci düstur ve kavânîn-i esasiyesindendir.

Suâl: “Sonra?..”

Cevap: Şeriat-ı Garra zemine nüzul etti, tâ ki zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin, şu insaniyetten siyah lekesini izale etsin; hem de izale etti. Fakat vâesefâ ki muhit-i zamanî ve mekânînin tesiriyle hilâfet saltanata inkılâb edip istibdat bir parça hayatlandı. 

Tâ Yezid zamanında bir derece kuvvet bularak başını kaldırdığından İmam Hüseyin Hazretleri hürriyet-i şer’iye kılıcını çekti, başına havale eyledi. Fakat ne çare ki istibdadın kuvveti olan cehil ve vahşet, cevânib-i âlemde zeynâb gibi Yezid’in istibdadına kuvvet verdi.

Suâl: “Şimdiki Meşrûtiyet, istibdat nerede, onların harekâtı nerede? Hilâfet, saltanat nerede? Nasıl tatbik ediyorsun? Yekdiğerine musafaha ve temas ettiriyorsun, aralarında karnlar ve asırlar var?”

Cevap: Meşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdadın esası, kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbi edebilir, hak kuvvetin mağlûbu. Fakat, bu iki ruh her zamanda birer şekle girer, birer libas giyer. Bu zamanın modası böyle giydiriyor. Zannolunmasın, istibdat galebe ettiği zaman tamamen hükmünü icra etmiş, Meşrûtiyet mağlûp olduğu vakit mahvolmuş. Kellâ! Kâinatta galib-i mutlak hayır olduğundan, pek çok enva ve şuubat-ı heyet-i içtimaiyede Meşrûtiyet hükümferma olmuştur. Cidal berdevam, harb ise sicaldir.

Suâl: “Bazı adam, ‘Şeriata muhaliftir’ diyor?”

Cevap: Ruh-u Meşrûtiyet, Şeriattandır; hayatı da ondandır. Fakat ilca-i zaruretle teferruat olabilir, muvakkaten muhalif düşsün. Hem de her ne hâl ki Meşrûtiyet zamanında vücuda gelir; Meşrûtiyetten neş’et etmesi lâzım gelmez. Hem de hangi şey vardır ki her cihetle Şeriata muvafık olsun; hangi adam var ki bütün ahvali Şeriata mutabık olsun? Öyle ise şahs-ı mane- vî olan hükûmet dahi masum olamaz; ancak Eflâtun-u İlâhînin medine-i fazıla-i hayaliyesinde masum olabilir. Lâkin Meşrûtiyet ile sû-i istimalâtın ekser yolları münsed olur; istibdatta ise açıktır.

Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 167-168

LÛ­GAT­ÇE:

cevânib-i âlem: Âlemin dört bir yanı.

cidal: Sözle mücadele.

istibdat: Baskı, despotluk, diktatörlük.

kavânîn-i esasiye: Esas kanunlar, temel kanunlar.

kavî: kuvvetli.

muhit-i zamanî ve mekânî: İçinde bulunulan yer ve zaman.

müstebit: Zorba, despot, diktatör.

nüzul etmek: İnmek.

sical: Galebenin bazen bir tarafta, bazen diğer tarafta olması. [Arap dilinde”El-harbü sicâl” (Harp bazen lehte, bazen aleyhtedir) şeklinde bir mesel, bir deyiş mevcuttur.]

Şeriat-ı Garra: Parlak ve nurlu olan Şeriat.

şuubat-ı heyet-i içtimaiye: Sosyal hayatın kısımları, kesimleri.

yekdiğer: Birbiri.

zeynâb: Gölcük, havuz.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müfredat reformunun tam zamanı

    Said Nursî’yi yazdı, linç edildi

    Dünyada son 24 saat

    Çocuk maskelerine dikkat

    Kantinci esnafı için destek şart oldu

    İngiltere'de son 107 günün en yüksek vaka sayısı açıklandı

    'İsrail, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye çalışıyor'

    Türkiye'de 1578 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 193 bine yaklaştı

    'AB liderler zirvesinde Ankara'ya yaptırım konusu görüşülecek'

    'Avrupa, ABD politikalarının etkisinde kalmamalı'

    İspanya, salgında ikinci dalgayı yaşıyor

    İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    CHP Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı ile görüşüyor

    KPSS oturumları sona erdi

    'Yüz yüze eğitim için yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli'

    Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 27 milyon 75 bini aştı

    Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Korona bitecek mi?
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Külliyat kampanyası
    Mehmet KARA

    Ülkeleri kimler yönetiyor?
    Genel

    Said Nursî’yi yazdı, linç edildi
    Aytekin COŞKUN

    Şafi isminin tecellisi için Kenya’dayız
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Bediüzzaman şimdi olsaydı...”
    Süleyman KÖSMENE

    Dinin mübalâğaya ihtiyacı yoktur
    Rifat OKYAY

    Hangi insan olmak isterdiniz?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın ilk İstanbul yol güzergâhı
    M. Said ZEKİ

    Ölüm eski bir şeydir!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.