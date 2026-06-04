ŞİİR

Acaib sosyal medya, Çok farklıdır bu dünya, Hakikat değil Hülya, Şahsı yutan heyula. Hem hayırdır hem de şer, Hissiyat şerri seçer, Akıl, kalp hele dur der, Kapılan olur heder. Sosyal medya bir afet, Türlü türlü melanet, Sonu değil selâmet, Gıybet iftira lanet. Doğrularla yalanlar, Dikkatli olan anlar, Mütehayyir olanlar, Yalanlara kananlar. Ölçü yoksa elinde, Yalan dolan dilinde, Sözünde fiilinde, Gel git olur halinde. Doğru yalan içiçe, Doğruyu nasıl seçe, Beyin sanki bir keçe, Düşünmez gider hiçe. Vazifen ubudiyet, Böyle olmalı niyet, Aykırı her hareket, Ödeyeceksin diyet. Hayırda kullanırsan, Şerden uzaklaşırsan, İnsana iyi imkân, Daim hayırda kullan.

Okunma Sayısı: 128

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.