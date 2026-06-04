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4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Hasan Şen Ağabeyin ardından

Nail Aladağ
04 Haziran 2026, Perşembe
Ah Hasan abim ah. Bizi geleneksel hale gelen cuma sonrası İzmir Yeni Asya gazetesi bürosundaki ve orası kapanınca Beyaz Lale ana okulundaki mutad Risale-i Nur derslerinden mahrum bıraktın.

Bugün bunu daha iç çekerek yaşadık. Çünkü bugün cuma idi. Neyse Hasan Şen ağabey ile 1983 yılında Risale-i Nur dairesine girince tanıştık ve o günden sonra Yeni Asya Risale-i Nur talebeleri olarak derslerimize devam ettik. Zaman zaman ayrılıklar yaşadık ama bizler hep Hasan abinin öncülüğünde Yeni Asya camiasında kaldık elhamdülillah.

1990 yılında Çamdibi Yeni Asya gazetesi temsilciliği açma kararı aldık ve Salih Sütçüoğlu’nun hızlı teşviki ile Şubat ayında büromuzun açılışını Hasan abiye yaptırdık. 2 yıl sonra yeni yerine taşındık. Oranın açılışını da rahmetli Mehmet kutlular abi yaptırmıştı.

Yine 2004 yılı Ocak ayında hacca birlikte gittik; Hasan abi, Erol Akar, Vanlı Nizam ağabey ve ben nail Aladağ birlikte hac görevini yaptık elhamdülillah. Ben ondan çok istifade ettim onunla hep istişare yaparak bazı kararlar aldık. Çamdibi Yeni Asya gazetesi bürosunu 2023’de 5 Aralıkta ekonomik nedenlerle kapatana kadar desteğini gördük. Allah ebeden ondan razı olsun. Onunla 2011 yılında Suriye gezisine de birlikte gitmiştik. Türkiye’nin bütün etkinliklerinde davamızla ilgili zaman zaman buluştuk. 

Biz 1990 yılından itibaren 5’nci bölük ekibiyle (lakabımız oydu) giderdik oralarda buluşurduk. Ekibimiz Adnan Acır, Mehmet Tabak, Salih Sütçüoğlu ve Nail Aladağ idi. 

Hasan abi ile ilgili bir hatıra anlatmak İstiyorum. Kutlular abi zaman zaman İzmir’e gelirdi. Yine bir gün Hasan abinin bürosunda oturur iken Mehmet Kutlular abime dedim ki “Abi -göbeğimi göstererek- bunu nasıl eritebilirim, ne yapmam lazım, kaç öğün yemem lazım.” Kutlular abi “Sen kimin yanında takılıyorsun?” deyince, ben de Hasan Abiyi gösterdim. O da, “Hasan’dan uzak duracaksın” dedi. Hep beraber gülüşmüştük. Çünkü Hasan abi yemeği çok severdi ve hep göbekliydi. 

Neyse İstanbul’da Mehmet Kutlular Abinin cenazesinde Eyüp Sultan camisinin dış kısmında otururken benim en küçük oğlum Mehmet Said ve evli arkadaşı Alpaslan geldi. Ne var ne yok derken ben “Ya Hasan abi bu Mehmet Said evlenmek istiyor” dedim gülerek. Allah razı olsun ilerleyen günlerde kızımızı istemeye gittik. Kızımız İzmir Yeni Asya Menemen Temsilcisi muhterem Halil Yağcıların kızı Zeynep idi ve isteme işini de bizzat Hasan abi yapmıştı. Ve şu an iki tane kız torunumuz oldu elhâmdülillah. 

Allah, Hasan Şen abime rahmet eylesin. Mekanları Cennet olsun. Ahirette de dünyada olduğu gibi Peygamberimizin (asm) sancağı altında ve Üstadımız ve Risale-i Nur talebeleri ile birlikte olmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Ruhuna Fatiha... 

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