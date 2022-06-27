"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Meşverettir ki bana Meşrutiyeti sevdirmiş

Risale-i Nur'dan
27 Haziran 2022, Pazartesi
İşte şu arkasında şems-i saadeti telvih eden ve temayül ve incizab ve imtizâca yüz tutan lemaat-ı meşverettir ki bana Meşrutiyet hükûmetini bu kadar sevdirmiştir.

(Dünden devam)

Suâl: “İnşaallah, tâliimiz varsa biz de göreceğiz. Bize tevekkül kâfi değil midir?”

Cevap: Bîçare tâliinize siz de yardım etmelisiniz. Bağdat tarrarları gibi olmayınız. Sizin atalet bahanesi olan şu teşebbüssüz tevekkülünüz, nizam-ı esbabı reddettiğinden, kâinatı tanzim eden meşiete karşı temerrüd demektir. Şu tevekkül, döner, nefsini nakzeder.

Suâl: “Şimdi fenalığı da görüyoruz, iyiliği de görüyoruz. Meşrutiyetin âsârı hangisi, ötekisinin âsârı hangisidir?”

Cevap: Ne kadar iyilik var, Meşrutiyetin ziyâsındandır; ne kadar fenalık var, ya eski istibdadın zulmetinden, yahut Meşrutiyet namıyla yeni bir istibdadın zulmündendir. Geri kaldı; tâ taziyeden sonra veda edip, pederini takip etsin. Fakat emin olunuz, ziyâ galebe çalacaktır.

Suâl: “Meşrutiyeti pek çok i’zam ediyorsun. Eskiden rey-i vâhid idi, milletten suâl yok idi; şimdi meşverettir, milletten suâl edilir. Millet, ‘Ne için?’ der; ona, ‘Ne istersin?’ denilir, işte bu kadar. Daha nedir, o kadar ilâveyi takıyorsun?”

Cevap: Zaten şu nokta bütün cevaplarımı tazammun etmiş. Zira Meşrutiyet hükûmete düştüğü vakit, fikr-i hürriyet Meşrutiyeti her vecihle uyandırır. Her nevide, her taifede onun sanatına ait bir nevi Meşrutiyeti tevlid eder. Hatta ulemada, medariste, talebede bir nevi Meşrutiyeti intâc eder. Evet, her taifeye ona mahsus bir Meşrutiyet, bir teceddüd ilham olunuyor. İşte şu arkasında şems-i saadeti telvih eden ve temayül ve incizab ve imtizâca yüz tutan lemaat-ı meşverettir ki bana Meşrutiyet hükûmetini bu kadar sevdirmiştir. Bence taklidin temelini atıp, ihtilâfâtı çıkarmakla, Mu’tezile, Cebriye, Mürcie, Mücesseme gibi dalâlet fırkalarını İslâmiyetten intâc eden, mesâil-i diniyedeki istibdad-ı ilmîdir ve nefsü’l-emirde mukayyed olan şeyde ıtlaktır. (HÂŞİYE: Dikkat lâzımdır.) Meşrutiyet-i ilmiye hakkıyla teessüs etse, meyl-i taharri-i hakikatin imdadıyla, fünun-u sadıkanın muavenetiyle, insafın yardımıyla, şu fırak-ı dâlle Ehl-i Sünnet ve Cemaate dâhil olacakları kaviyyen me’muldür. Şu fırkalar, eğer, çendan bir hizb olarak görünmüyor, fakat efkârda tahallül ederek münteşiredir. Herkesin dimağında onların meylettiği mesleğe meyelân bulunabilir. Hatta eğer bir dimağ büyütülse, maânî tecsim edilirse, şu fırak, sinematografvârî (HÂŞİYE: Kürtlere medeniyetin garabetini zikrettiğim sırada sinematografı tarif etmiştim.) o dimağda temessül ettiği görülecektir. Şu kıssa uzundur, makamı değil; siz suâllerinizi ediniz.

Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat, s. 164

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Yardım” dolandırıcılarına dikkat

    Zamlar bakanlık bütçelerini de iflas ettirdi

    İçtikleri çayı da kartla ödüyorlar

    1970’li yıllara dönüş

    "Çözüm için tek bir karar yeter"

    Filistin direnişine destek çağrısı

    Kurban dolandırıcılarına kurban olmayın

    "Gazeteci yargılayan medya"

    "Erdoğan siyonizmin güdümüne girdi"

    Afganistan depremi aileleri parçaladı

    Nijerya’da çetelere karşı önlem: Vatandaşlara silah taşıma izni verildi

    6 şehir için kırmızı kodlu yağış uyarısı

    Afganistan depreminde aileler parçalandı

    4 ülke Rusya’dan altın ithalatını yasaklayacak

    Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı

    Rusya: Severodonetsk'i kontrolümüz altına aldık

    G7 Liderler Zirvesi başlıyor

    Reform değil aldatmaca

    Tek adam rejiminin bilançosu ağır

    Rusya Savunma Bakanlığı: Severodonetsk'i kontrolümüz altına aldık

    En Çok Okunanlar

    Genel

    "Çözüm için tek bir karar yeter"
    Yeni Asya'dan Size

    Hukuk mücadelesine devam
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah Allah bu nasıl vatan sevmek!”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tek adam sistemini doğuran sebepler
    Cenk ÇALIK

    Arıların maaşlarını merak ettiniz mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Köleliği ve cariyeliği Kur’ân kaldırmıştır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Aslan ile kuzu aynı kafeste olmaz
    M. Said ZEKİ

    İyilik bulaşıcıdır.. Kötülük de...
    Genel

    Zamlar bakanlık bütçelerini de iflas ettirdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.