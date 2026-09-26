Ordan burdan

ALZHEİMER

Eskiden telefonun önüne oturup kimi arayacaksam telefon numarasını bilirdim ve çevirirdim. Çok iddialı bir laf oldu farkındayım.

Aslında, akrabalarımın, yakın arkadaşlarımın çoğunun telefon numarasını bilirdim. Çevirmeli telefonların olduğu zamanlardı. Şimdi kendi telefonum hariç ezbere bildiğim bir telefon numarası yok.

Bu akıllı telefonlar icat edildi edileli beynimizin bu yönü çalışmıyor sanki.

Eskiden hiç gitmediğimiz bir şehre giderdik, ve gitmeden önce telefonla evini tarif ederdi tanıdığımız, şehre girerdik, camiden dönerdik, okulu bulurduk, karşıda bakkal vardı, mavi boyalı ev olurdu, sokağa girerdik ve adresi bulurduk. Şimdi navigasyonu açıyoruz ve yola revan oluyoruz.

Yine beynimizin gri hücrelerini çalıştırmıyoruz!..

Son zamanlarda Alzheimer vakalarının çoğalmasının sebebi daha az düşünmemiz mi, bilemiyorum.

Uzmanına sormalıyız!..

HİZMET BEDELİ!..

Yakın bir zamanda TUVTURK’te aracımın muayenesini yaptırdım. Çoğumuzun bildiği gibi 3.288 TL ücreti var, ödemeyi nakit olarak yaparsanız bu parayı veriyorsunuz. Kart ile öderseniz “hizmet bedeli” adı altında 140 TL daha ödemelisiniz. Bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorum. Muayene ücreti niye 3.250 TL veya 3.300 TL veya 3.000 TL değilde 3.288 TL ve bu hizmet bedeli nedir? Uzmanına sormalıyız!..

HAKEMLERİMİZ!..

Futbol dünyasında ortalık yangın yeri. İddialar vahim. Aslında bu işin bu noktaya geleceği çok önceden belliydi.

Dünya Kupası bilindiği üzere 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynandı ve bizden hiçbir hakem turnuvaya maç yönetsin diye davet edilmedi. İşte o gün TFF Başkanının yönetim kurulunu toplayarak, MHK Başkanını görevden alması gerekmekteydi. Başarısız bir MHK Başkanı var ki, Dünya Kupası’na hakem gönderememiş. Başarısızlığın ödüllendirilmesinin resminin sonucudur bu yaşananlar.

Bu işin ucu nereye kadar uzanır bilemiyorum.

Herkesin uzman olduğu bir konu olduğu için, herhangi bir uzmana sormayalım!..

FUTBOLUMUZ!..

Kimse kusura bakmasın, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella istifa etmeli veya TFF yönetim kurulu istifasını istemeli...

Yeni gelen A Millî Takım Teknik Direktörüne de kimse karışmamalı. Millî Takımı tüm takımların oyuncuları arasından kurmalı.

Uzun zamandır futbol müsabakalarını çok seyretmiyorum fakat millî maçları seyrettim. Millî Takıma seçilmemiş oyunculardan bir takım kurulsa sanki İtalya’ya 4-1 yenilmezdik.

FON KRİZİ!..

Direk uzmanın konusu!..