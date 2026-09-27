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27 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa...

Risale-i Nur'dan
27 Eylül 2026, Pazar
Risale-i Nur’un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta masum çocuklardır.

Çünkü bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdeta gayr-i müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabanî düşer. Bilhassa, peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanîlik verir. O halde o çocuk, dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi’ belâ olur. Ahirette de onlara şefaatçi değil, belki davacı olur: “Neden imanımı terbiye-i İslâmiye ile kurtarmadınız?”

İşte bu hakikate binaen, en bahtiyar çocuklar onlardır ki, Risale-i Nur dairesine girip dünyada peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenâtı ile onların defter-i a’mâline vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve ahirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlat olurlar.

Risale-i Nur’un ikinci kısım talebeleri, fıtraten Risale-i Nur’a muhtaç, bir derece de dünyadan ürkmüş veyahut küsmüş kadınlardır. Hususan bir derece yaşlı da olsa, Risale-i Nur, ona hakikî bir gıda-i mânevîdir. Çünkü Risale-i Nur’un dört esasından birisi şefkattir ki, ism-i Rahîm’in mazhariyetinden gelmiş. Kadınların da en esaslı hassaları ve fıtrî vazifelerinin mayası, şefkattir.

Üçüncü kısım, fıtrî olmasa da, vaziyeti itibarıyla Risale-i Nur’a ekmek ve ilâç gibi muhtaç olan hastalar ve ihtiyarlardır. Çünkü Risale-i Nur hayat-ı bâkiyeyi güneş gibi gösterdiğinden ve dünyevî hayatın fânîlik cihetinde mahiyetini tam gösterdiğinden, dünyevî hayatlarına ya hastalık veya ihtiyarlıkla darbe gelen ve gaflet veya dalâlet cihetiyle ölümü idam tevehhüm eden hastalar ve ihtiyarlar, Risale-i Nur’a o derece muhtaçtırlar ve öyle bir teselli, bir nur alırlar ki, onların hastalık ve ihtiyarlığını sıhhat ve gençliğe tercih ettiriyor.

Emirdağ Lahikası, 20. mektup, s. 69

LÛGATÇE:

dalâlet: doğru yoldan ayrılma, yoldan çıkma, sapıtma.

defter-i a’mâl: amel defteri.

ders-i imanî: iman dersi.

erkân: rükünler, esaslar.

fânîlik: geçicilik.

fıtraten: fıtrî olarak, yaratılıştan, yaratılış itibariyle.

fıtrî: yaratılıştan gelen.

hassa: özellik, nitelik.

hasenat: iyi ameller, iyi işler, hayırlar.

hayat-ı bakiye: sonsuz hayat, ahiret hayatı.

ism-i Rahîm: Allah’ın “sonsuz şefkat ve merhamet

sahibi” manasındaki ismi.

istiskal: ağır görme, huzurundan hoşlanmama,

soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme.

mazhariyet: mazhar olma, erişme, nâil olma.

tevehhüm: vehmine kapılmak, öyle zannetmek.

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