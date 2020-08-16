"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Nurlar’ı ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler

Risale-i Nur'dan
16 Ağustos 2020, Pazar
İnşaallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurlar’ı mahpuslara ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler.

(Dünden devam)

Herkesin –iman mukabilinde– bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve bâkî ve dâimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek dâvâsı başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse, kaybedecek. Ve bu asırda, maddiyyunluk tâunuyla çoklar o dâvâsını kaybediyor. Hatta bir ehl-i keşif ve tahkik, bir yerde, kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği dâvânın yerini, bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi?

İşte o dâvâyı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o dâvâyı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp, ebedî dünyada kalacak gibi âfâkî malâyaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risale-i Nur Şâkirdleri, her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da, ancak bu vazifeye sarf etmek lâzımdır, diye kanaatimiz var.

Ey hapis musîbetinde benim yeni kardeşlerim! Sizler, benim ile beraber gelen eski kardeşlerim gibi, Risale-i Nur’u görmemişsiniz. 

Ben onları ve onlar gibi binler şâkirdleri şahid göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki: O büyük dâvâyı yüzde doksanına kazandıran ve yirmi senede yirmi bin adama o dâvânın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan iman-ı tahkikîyi eline veren ve Kur’ân-ı Hakîm’in mu’cize-i mane- viyesinden neş’et edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dâvâ vekili bulunan Risale-i Nur’dur. Bu on sekiz senedir, benim düşmanlarım ve zındıklar ve maddiyyunlar, aleyhimde gayet gaddarâne desîselerle hükümetin bazı erkânlarını iğfal ederek bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere, zindanlara soktukları halde, Risale-i Nur’un çelik kal’asında, yüz otuz parça cihâzâtından ancak iki üç parçasına ilişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter.

Hem korkmayınız! Risale-i Nur yasak olmaz. Hükûmet-i Cumhuriyenin meb’usları ve erkânlarının ellerinde mühim risaleleri, iki üçü müstesna olarak, serbest geziyorlardı. İnşaallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurlar’ı mahpuslara ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler.

Asâ-yı Musa, s. 32

LÛ­GAT­ÇE:

ehl-i keşif: Bazı sırları, bilinmeyen hakikatleri, Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanı ile bilen velîler.

ehl-i tahkik: Hakikati araştıranlar, hakikatin peşinden gidenler.

erkân: Reisler, ileri gelenler.

iman-ı tahkikî: Tahkikî iman, imana dair bütün meseleleri inceleyip delil ve bürhan ile inanma.

kasır: Saray, köşk.

maddiyyun: Maddenin ezelî ve ebedî olduğuna, sonradan yaratılmamış bulunduğuna inananlar, maddeciler, materyalistler.

malâyaniyat: Faydasız, boş şeyler veya sözler.

müzeyyen: Ziynetlendirilmiş, süslü.

sekerat: Ölmek üzere olan bir kişinin kendinden geçmesi.

şâkird: Talebe, öğrenci.

tâun: Veba.

tevzi etmek: Dağıtmak, herkese payını vermek.

vesika: İnanılacak, dayanılacak, güvenilecek sağlam delil, hüccet, belge.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel salgında son 24 saat

    Fakirlik kapanına düştük

    BAE ile İsrail anlaşmasına Arap dünyasından tepki

    'Arabuluculuk teklifini kabul ettik'

    Mağaza temsilcilerimiz Barla’da toplandı

    İsrail-BAE anlaşmasına 3 ülke daha tepki gösterdi

    Karamollaoğlu'ndan Biden'ın açıklamalarına tepki

    İsrail - BAE anlaşmasına tepkiler devam ediyor

    İçişleri Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist 37 kilogram TNT ile yakalandı

    Bursa'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

    Koca: Son 45 günün en yüksek yeni hasta sayısına ulaştık!

    'Biden'ın yakışıksız ifadeleri kabul edilemez'

    Of'taki sel ve heyelanlara ilişkin Soylu'dan açıklama

    Şehit Polis Memuru Hakan Çetinkol dualarla uğurlandı

    'Mescid-i Aksa'nın pazarlık konusu olması mümkün değil'

    Fransa'da turistik bölgelerde maske takma zorunluluğu getirildi

    Güney Kore sosyal mesafe kurallarını sertleştirecek

    Rusya Kovid-19 aşısının üretimine başladı

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BAE'yi uyardı: Hatadan dönün

    Kayseri'de 65 yaş üstüne 'salgın' kısıtlaması

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Anayasa Mahkemesi’nden bir ikaz daha
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Talihi “yaver” gidenler
    Genel

    'Arabuluculuk teklifini kabul ettik'
    Mehmet KARA

    İttifakı dağıtma çalışmaları!
    Genel

    Fakirlik kapanına düştük
    Faruk ÇAKIR

    Millet var, siz var mısınız?
    Genel

    BAE ile İsrail anlaşmasına Arap dünyasından tepki
    Adnan NACİR

    Buzdolabı-buz doları-boz doları
    Risale-i Nur'dan

    Nurlar’ı ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler
    Genel

    Mağaza temsilcilerimiz Barla’da toplandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.