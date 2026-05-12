"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

“Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi...”

Risale-i Nur'dan
12 Mayıs 2026, Salı
(Dünden devam)

Benim yakın dostlarım bilirler ki iki üç sene evvel her gün yarım ekmek –o köyün ekmeği küçük idi– muayyen bir tayınım vardı ki çok defa bana kâfi gelmiyordu. Sonra dört kedi bana misafir geldiler. O aynı tayınım hem bana, hem onlara kâfi geldi. Çok kere de fazla kalırdı.

İşte şu hal o derece tekerrür edip bana kanaat verdi ki ben kedilerin bereketinden istifade ediyordum. Kat’î bir surette ilân ediyorum, onlar bana bâr değil. Hem onlar benden değil, ben onlardan minnet alırdım.

Ey insan! Madem canavar suretinde bir hayvan, insanların hanesine misafir geldiği vakit berekete medar oluyor; öyle ise, mahlûkatın en mükerremi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehl-i iman; ve ehl-i imanın en ziyade hürmet ve merhamete şâyan aceze, alil ihtiyareler; ve alil ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade lâyık ve müstahak bulunan akrabalar; ve akrabaların içinde dahi en hakikî dost ve en sadık muhip olan peder ve valide, ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa, ne derece vesile-i bereket ve vasıta-i rahmet ve “Lev le’ş-şüyûhu... [ilâ âhir]” sırrıyla, yani “Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi, belâlar sel gibi üstünüze dökülecekti” ne derece sebeb-i def-i musibet olduklarını sen kıyas eyle.

İşte ey insan! Aklını başına al. Eğer sen ölmezsen, ihtiyar olacaksın. “El-cezâü min cinsil amel” [Her amel kendi cinsinden bir şeyle karşılık görür.] sırrıyla, sen valideynine hürmet etmezsen, senin evlâdın dahi sana hizmet etmeyecektir. Eğer ahiretini seversen, işte sana mühim bir define: Onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen, yine onları memnun et ki onların yüzünden hayatın rahatlı ve rızkın bereketli geçsin. Yoksa onları istiskal etmek, ölümlerini temenni etmek ve onların nazik ve seriü’t-teessür kalplerini rencide etmek ile, [“O, dünyada da, ahirette de ziyana uğramıştır.” (Hac Suresi: 11)] sırrına mazhar olursun. Eğer rahmet-i Rahman istersen, o Rahman’ın vedialarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et.

Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde, dünyasında muvaffakıyetli görüyordum, sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki o muvaffakıyetin sebebi: O zat ise, ihtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş, inşaallah ahiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli.

Mektubat, Yirmi Birinci Mektub, s. 306-307

LUGATÇE:

alil: hasta, sakat.

bâr: yük, ağırlık, sıkıntı.

istiskal etmek: hoşnut olmadığını belli edecek tarzda soğuk davranmak, yüz vermemek, aşağılamak.

muayyen: tayin edilmiş, belirli.

muhip: seven, muhabbet eden.

sebeb-i def-i musibet: musibeti, sıkıntıları uzaklaştırma sebebi.

seriü’t-teessür: çabuk etkilenen, çabuk üzülen.

valideyn: anne, baba.

vedia: emanet.

Okunma Sayısı: 351
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi olarak" düşünüyorum

    Hak, hukuk ve hayat kalitesi açısından AB’ye bizim ihtiyacımız var

    Hukuk susamaz

    Pedallar Sumud için döndü

    Prototip değil, seri üretim bekleriz

    Saadet Partisi kongresiyle ilgili dava reddedildi

    Çalışan emekli sayısı 3’e katlandı

    Cezaevleri tıka basa dolu

    Putin: Ukrayna savaşının sonuna geldik

    Trump: Hürmüz Boğazı’na ihtiyacımız yok

    Tüketici borçlarında alarm: Takipteki alacaklar yüzde 76 arttı

    Kocaeli'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 8 kişi yaralandı

    Çocukların oyununu da işgal ettiler

    Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımızın Hantavirüs sonuçları negatif

    Hayvanlar dahil nefes alıp veren herkese karşı imha politikası

    Oslo Anlaşması'nın iptali için verilen kanun teklifinin görüşülmesini erteledi

    "Zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu tesisi gözetim altında tutuyoruz"

    Korsan İsrail'in 10 gün alıkoyduğu aktivist Barselona'ya ulaştı: 'Çantamı hazırlayıp yeniden arkadaşlarıma katılacağım'

    Demokratikleşme AB üyeliğini hızlandırır

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hak, hukuk ve hayat kalitesi açısından AB’ye bizim ihtiyacımız var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Demokrasinin kimyası
    Genel

    Trump: Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi olarak" düşünüyorum
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.