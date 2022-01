Risalelere gıda gibi her vakit ihtiyaç var

Evet kardeşim, o risaleler Kur’ân’dan alındığı için kut ve gıda hükmündedir. Her gün ihtiyaç gıdaya hissedildiği gibi, her vakit bu gıda-i ruhânîye ihtiyaç hissedilir.

(14 Şevval 1352, Kânûnusânî 1934) [HÂŞİYE]

Bismihî.

Ve in min şey’in illâ yüsebbihu bihamdihî. [Hiçbir şey yoktur ki, O’nu övüp O’nu tesbih etmesin. (İsra Sûresi: 44)]

Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Aziz, Sıddık, Müdakkik Ahiret Kardeşim ve Mütefekkir ve Hakikatli Arkadaşım Re’fet Bey!

Evvelâ: Mektubunuzda Risale-i Nur’un mizanlarını her okudukça, daha ziyade istifade ettiğinizi yazıyorsunuz. Evet kardeşim, o risaleler Kur’ân’dan alındığı için kut ve gıda hükmündedir. Her gün ihtiyaç gıdaya hissedildiği gibi, her vakit bu gıda-i ruhânîye ihtiyaç hissedilir. Senin gibi ruhu inkişaf edip, kalbi intibaha gelen zatlar okumaktan usanmaz. Bu Kur’ânî risaleler, sair risaleler gibi tefekküh nev’inden değil ki, usanç versin; belki tegaddidir.

Saniyen: Gavs-ı A’zam gibi memattan sonra hayat-ı Hızırî’ye yakın bir nevi hayata mazhar olan evliyalar vardır. Gavs’ın hususî İsm-i A’zamı “Yâ Hayy” olduğu sırrıyla, sair ehl-i kuburdan fazla hayata mazhar olduğu gibi; gayet meşhur Ma’rûf-u Kerhî denilen bir kutb-u a’zam ve Şeyh Hayatü’l-Harrânî denilen bir kutb-u azîm, Hazret-i Gavs’tan sonra mematları, hayatları gibidir. Beyne’l-evliya meşhur olmuştur.

Salisen: Tenekeci Mehmed Efendi’nin hıfz-ı Kur’ân’a çalışmak niyeti çok mübarektir. Cenab-ı Hak onu muvaffak etsin. Elimizden geldiği kadar duâ ile yardım edeceğiz. Kur’ân-ı Azîmüşşan’ın her bir harfinin ekalli on hasene olmakla beraber; tekerrür ettikçe ve mübarek vakitlere rast geldikçe ve melek ve sair zîşuur ruhânîler kıraatini dinledikçe her bir harfi öyle bir çekirdek olur ki, hasenat cihetinden öyle bir manevî sümbül teşekkül eder ki, o sümbülün taneleri, tekellüm vaktinde ağızdan çıkan bir kelimenin havanın dalgalarının âyinelerinde temessül eden milyonlarca o kelime gibi kelimelerin adedine belki müsavi gelir. Böyle her bir harfi bir hazine-i ebediyenin bir anahtarı olabilir bir kudsî kelâmı kalbinde yazmak ne kadar mukaddes bir hizmet olduğu aşikârdır. İnşaallah Bedreddin çoklara bir hüsn-ü misal olacaktır, daha çoklarını hıfz-ı Kur’ân’a sevk edecektir.

Başta Bedreddin, kayınpederin Hacı İbrahim ve ahiret hemşirem olarak ihvanınızın bayramını tebrik ve selâm ve duâ ediyorum. Babacan orada ise ona çok selâm ediyorum.

El-Bakî Hüve’l-Bâkî

Kardeşiniz Said Nursî

HÂŞİYE: Re’fet Bey’e vürud tarihidir.

Barla Lâhikası, 261. mektup, s. 381

LÛ­GAT­ÇE:

beyne’l-evliya: Velîler arasında.

ehl-i kubur: Kabir ehli.

ekall: En az.

gıda-i ruhânî: Ruhî gıda, ruhun ihtiyacı olan gıda.

hıfz-ı Kur’ân: Kur’ân’ın ezberlenmesi.

inkişaf: Gelişme.

intibah: Uyanış.

kut: Yaşatacak gıda, yiyecek, rızık.

memat: Ölüm, vefat.

müsavi: Eşit.

tefekküh: Meyve yeme, meyvelenme.

tegaddi: Beslenme, gıdalanma.