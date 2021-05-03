Arapça Hastalar Risalesi'ne yoğun ilgi

Hastalar Risalesi’ni Arapça’ya tercüme eden İbrahim Ersoylu, “Aslı Türkçe olan bu risaleyi okuyan sağlıklı ve hasta insanlar, kuvvetli ruhî bir moral kazanmaktadırlar” dedi.

Haber: Seyhan Şentürk

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Hastalar Risalesi şifa oldu

Risale-i Nur Külliyatı’ndan ‘Hastalar Risalesi’ Türkçe’den Arapça’ya tercüme edilerek dağıtımına başlandı. Kitabın tercümesini yapan ilahiyatçı İbrahim Ersoylu, müsbet geri dönüşler aldıklarını ve eserin ilgi gördüğünü söylüyor. Ersoylu, Yeni Asya’nın sorularını cevaplandırdı.

Türkçe’den Arapça’ya tercüme ettiğiniz ‘Hastalar Risalesi’ hakkında bilgi verir misiniz?

Bilindiği gibi Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada yayılmaya devam ediyor. İnsanlar bu hastalıktan çok korkuyorlar. Kuvve-i maneviye dediğimiz insanın moralinin yüksek olması, hastalığın şifa bulmasında önemli bir yeri vardır. Üstad Bediüzzaman, Lem’alar kitabının 25. Lem’asının ismini ‘Hastalar Risalesi’ olarak koymuştur. Bu risalede hastalıkların mahiyeti anlatılmakta ve hastalara muhteşem bir terapi desteği verilmektedir. Aslı Türkçe olan bu risaleyi okuyan sağlıklı ve hasta insanlar, kuvvetli ruhî bir moral kazanmaktadırlar.

2011 yılında başlayan Arap baharı felâketi sebebiyle ülkemizde beş milyona yakın Suriye’li sığınmacı bulunmaktadır. Bu yüzden diğer Arap ülkelerinden de çok sayıda gelen oldu. Daha önce Yeni Asya’ya bağlı YUHİB’in (Yurtdışı Hizmetler Birliği) teşvik ve desteği ile ‘Uhuvvet Risalesi’ni tercüme etmiş ve imkân nispetinde bu kardeşlerimize ulaştırmaya çalışmıştık.

Pandemi sürecinde, YUHİB meşveretinde Hastalar Risalesi’ni tercüme meselesi gündeme getirildi. Bu vazife bize tevdi edildi. Onu kısa bir süre içinde Cenab-ı Hakk’ın yardımıyla tercüme ederek Yeni Asya Neşriyat kanalıyla bastırdık. Dağıtımı devam ediyor.

Hastalar Risalesi’nin diğer tercümelerden farkı nedir?

Daha önce yaklaşık bir buçuk sene evvel Risale-i Nur Külliyatı’ndan Mektubat Kitabından 22. Mektup olan ve Müslümanlar arasında uhuvvet ve kardeşliğin önemini anlatan Uhuvvet Risalesi’ni tercüme etmiş ve dağıtımı yapılmıştı, dağıtım devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde Hastalar Risalesi’nin tercümesinin Arap kardeşlerimize ulaştırılması halinde, Aziz Üstadımız Bediüzzaman ve Risale-i Nur’un o çevrede tanıtılması bakımından inşallah iyi hizmet yapacağını ümit ediyoruz.

Sırada Risale-i Nur eserlerinden başka tercümeler var mıdır?

YUHİB sekreteri ağabeyimiz Nejat Eren Bey ile yaptığımız meşveret neticesinde İhlâs Risalesi ile Üstadı ve Risale-i Nur’u tanıtan Arapça bir broşürün tercümesi gündemdedir. Broşürün İngilizce tercümesinin olduğunu biliyorum. İnşallah bunları kısa bir zaman içinde tercüme edip piyasaya süreceğiz. Şunu da ilâve etmek isterim: Hastalar Risalesi’nin dağıtımından sonra güzel bazı geri dönüşler oldu. Bu risaleyi okuyan Suriyeli bir âlim, “Ben hasta idim. Bu risaleyi okuyunca şifama vesile oldu” dedi. Allah’a şükürler olsun.

İnşallah hizmete vesile olur.