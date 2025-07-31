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31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Gazze neden bu hâlde?

Ali Rıza AYDIN
31 Temmuz 2025, Perşembe
Yazılan çizilen, söylenen o kadar çok şey var ki, ağız dolusu lâflar sayfalara; tepki verenler, meydanlara sığacak gibi değil! Bütün bunlar lâf mı, lâf-ı güzâf mı o da işin anlaşılmaz tarafı.

Samimi davrananları tenzih ederim, ama genel görünüm itibarıyla, “Ahmak çabalar, iş olacağına varır” deyiminin yaşanan tablosu tam da bu.

Peki, sonuç?

Sonuçta, dünya, olağanüstü çaba (!) göstermesine rağmen bir arpa boyu yol alamadı bu konuda.

Dünden bugüne, bütün bu olumsuzlukların hicranını ruhunda taşıyan ve yaşayan Irak’ın muharip gazilerinden emekli General Halit Abduljabbar Bey kardeşimiz, bizimle paylaştığı, bu husustaki düşüncelerini ve derin endişelerini şu cümlelerle ifade etmektedir:

“Sevgili kardeşim, bölgede yaşanan tüm savaşlar Siyonistler ve mühendisleri, Siyonist varlığın eski başbakanı Ben Gurion tarafından planlanıyor ve varlığın etrafındaki Arap ve İslam ülkeleri maddî ve manevî bedel ödüyor ve bunun nedeni, dağılmış ve bölünmüş bir İslam milleti olmamız ve Yüce Allah’a ibadetten gafil olmamızdır. Bu, bölgede yaşanan savaşların bir özeti, benim basit bakış açım.”

27 Haziran 2025

Yukarıda adı geçen Yahudî ajansı başkanı David Ben-Gurion veya David Grün, 1942 yılında New York'ta bulunan Biltmore otelinde Biltmore Konferansı'nı gerçekleştirerek Siyonizm hareketini projelendiren ve Filistin'de ilk kez bir Yahudî devletinin kurulmasını resmen isteyen; 14 Mayıs 1948 Arap-İsrail savaşında lider; Mısır'la ateşkesin ilân edildiği tarih olan 25 Şubat 1949 yılında da, İsrail'in ilk başbakanı.

Bu herif hem de Osmanlı vatandaşı!

“Besle kargayı, gelsin gözünü oysun.”

İkinci paylaşımla devam ediyoruz:

“Sevgili kardeşim, Gazze'de yaşananlar, Gazze halkını Mısır ve Ürdün'e sığınmaya zorlamak için Siyonist planın bir parçasıdır. Amaç, Gazze ve Batı Şeria'yı Siyonizm tarafından işgal etmek ve hatta Suriye'ye uzanarak, toprağa verilen eski İsrail Başbakanı Ben Gurion'un Nil'den Fırat'a kadar Ortadoğu'yu işgal etme hayalini gerçekleştirmektir. Çağrıya gelince ne İslâm ülkeleri ne Arap ülkeleri ne de insanî yardım kuruluşları cevap vermeyecektir çünkü derin bir uykudalar. Bunun dünyanın sonu olduğuna inanıyorum. Biz Allah'a aitiz ve O'na döneceğiz, çünkü insanların hiçbir gücü veya kuvveti yok. Karar hükümetlerin (devletlerin) elinde ve hükümetler (devletler) ya Siyonist yapıyı destekliyor ya beceriksiz ya da Siyonist yapıyla ilişkileri normalleştiriyor.”

22 Temmuz 2025

Gönül insanı, değerli kardeşimiz Halit Abduljabbar Bey paylaşımının sonuna konunun özünü, esasını ifade eden, Allah’ın (cc) şu kelâmını ilâve etmiş:

“Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.” (Münâfikûn Suresi: 9.)

Görüldüğü üzere bugün Gazze’de yaşananlar, bugünün sorunu değil; üst üste konabilecek pek çok cevapsız ‘soru’nun sonucudur.

Merhum Mehmet Akif’in,

“Sahipsiz olan memleketin batması haktır;  

“Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır” beytini, âlem-i İslâm ölçeğinde de düşünebiliriz.

Hani Allah’ımız bir, Peygamberimiz bir, Kitabımız bir, dinimiz bir, bir, bir ya…  

Ağız dolusu hamasî lâf çok; Gazze’ye, dolayısıyla mazlum, mağdur, mahzun aç ve bîilâç halkına sahip olacak bir Allah’ın kulu yok!

Sair İslâm beldelerinin maruz kaldığı beliyyât tesadüfî değil.

Demek ki, Cenab-ı Hak, dağına göre kar veriyor.

Vesselâm.

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