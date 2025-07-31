Türkiye gündemi her gün değişse de, dünya için Gazze’de yaşananlar kalıcı gündem olmaya devam ediyor. Böyle olması da iyidir.

Hal ve gidişi bakılırsa her geçen gün İsrail zulmüne karşı itirazlar daha da fazla yükseliyor ve şartlar zalimlerin aleyhinde olmak üzere çoğalıyor.

ABD’de yapılan bir anket, Amerikan kamuoyunun yarısından fazlasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “olumsuz” baktığını ve burada kendisine dair imajın tarihin en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koymuş. (AA, 29 Temmuz 2025)

Aynı haberde şu bilgiler de görüyoruz: “Ankete göre yetişkin Amerikalıların yüzde 52’si İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında “olumsuz” bir görüşe sahip olduğunu dile getirdi. Netanyahu ile ilgili olumlu görüşe sahip olanların oranı ise sadece yüzde 29 olarak tespit edildi. Gallup, bu oranın, Netanyahu’nun 1997’de firmanın anketlerine ilk kez dahil edildiğinden bu yana aldığı en “olumsuz” puan olduğunu belirtti. Yeni ankete göre, ABD’li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60’ı İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıları onaylamıyor. Buna mukabil, Amerikan kamuoyunda İsrail’in Gazze saldırılarına verilen desteğin oranının yüzde 32’ye düştüğü ve bu seviyenin 2023’ten bu yana ölçülen en düşük oran olduğu belirtildi. Cumhuriyetçiler arasında İsrail’e verilen desteğin oranı halen 3’te 2 seviyesinde seyrederken, bu oranın Demokratlar’da yüzde 8’e, bağımsızlarda da yüzde 25 seviyesine indi. Öte yandan anketin ortaya koyduğu önemli verilerden birine göre Amerikalı 35 yaşın altındaki katılımcılar arasında İsrail’e verilen desteğin oranının sadece yüzde 10 olduğu ortaya çıktı. Gallup’un 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenli yaptığı anketlerin sonuncusu, 7-21 Temmuz’da gerçekleştirildi.”

Ankete göre yol çizilmez diyenler olabilir. Ancak bu anketin Amerika’da yapılmış olması ve böyle bir tablo ile karşılaşılması çok çok önemlidir. Herkes kabul eder ki, Amerika ile İsrail bir bakıma et ve tırnak gibidir. Hatta, Amerika mı İsrail’i; yoksa İsrail mi (zengin iş adamları vasıtasıyla) Amerika’yı yönlendirir ve yönetir diye tartışılır. Bir mesele olup da Amerika’nın İsrail’e sahip çıkmaması pek alışılmış değil. Bunca taraflı kamuoyuna rağmen bilhassa Amerika’daki gençlerin İsrail’e destek vermemiş olması belki de bir dönüm noktasıdır. Hatırlanacağı üzere İsrail’in Gazze’deki zulmü başladığında ona en fazla desteği Amerikalı idareciler vermişti. İsrail’i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “İsrail’e net bir mesaj getirdim. Kendinizi savunabilecek kadar güçlü olabilirsiniz. Ancak ABD var oldukça hiçbir zaman bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız çünkü biz her zaman yanınızda olacağız” ifadesini kullanmış. (trthaber.com, 12 Eylül 2023)

Bu tabloya İngiltere’nin (İsrail somut adım atmazsa) Eylül ayında Filistin’i tanıyacağını bilgisini de eklediğinizde zalimler için şartların aleyhte birleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

İnşallah İsrail zulmünün tamamen sona erdiği günleri yakında görürüz.