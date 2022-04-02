Ramazan-ı Şerif adeta ahiret ticareti için bir pazardır

İBADET MEVSİMİ - Rüstem Garzanlı

Sizin mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Erhamürrahimin bu Ramazan-ı Mübareke’nin hürmetine Rahmete’n-li’l-alemin olan Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam’ın ümmetine rahmetiyle imdad eylesin. Amin! Âsâr-ı gazab-ı İlâhi olan âfât ve dalâletlerden muhafaza eylesin. Amin! Ve Risale-i Nur şakirdlerini neşr-i envar-ı Kur’aniye’de muvaffak eylesin. Amin! (Kastamonu Lahikası s.154)

Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için, gayet münbit bir zemindir. Ve neşv-ü nema-i a’mal için, bahardaki ma-i Nisan’dır. Saltanat-ı rububiyet-i İlâhiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resm-i geçit yapmasına en parlak, kudsî bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan, yemek-içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş.

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Eğer oruç olmazsa, nefisperest çok zenginler bulunabilir ki, açlık ve fakirlik ne kadar elîm ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez.

(Mektubat, 29. Mektub 2. Kısım, Ramazan Risalesi) Devamı var…