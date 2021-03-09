Hac kurası ve kayıt haklarına ilişkin Diyanet'ten açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Hac İbadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt haklarının 2021 için de devam etmekte olduğu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2021 yılı hac ve umre dönemiyle ilgili vatandaşlardan gelen yoğun sorular üzerine açıklama yapılması ihtiyacının duyulduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleriyle ilgili '0 850 260 13 13' numara aracılığı ile iletişim merkezimizden bilgi alabilirler." AA

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