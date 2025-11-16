Tekrar tekrar okumalara devam

Her yapılan dünyevî işin bir tarzı, bir yolu, bir düsturu, bir prensibi ve bir kuralı vardır. İyi planlanır, iyi yapılırsa iyi derler. Niyet ve hayal ürünüdür demezler. İyi yapılmaz, iyi olmazsa niyeti bozuktu, hayal ürünü derler.

Hakikat için çalışanlar, hakikatin hakikî manalarını biz zatî hayatlarında yaşayanlar ve gösterenlerdir.

Hayalat için çalıştıklarını zannedenler, hayallerinin derin bulutları içerisinde gözlerden, akıl ve kalplerden uzaklaşanlardır.

İmanın kuvveti insanın her zaman ölçülü bir şekilde hakikate Hakka yaklaştırır ve de kavuşturur. Ama iman zafiyeti ise her zaman ölçüsüz bir şekilde insanı Haktan hakikatten uzaklaştırır ve hayalatın bataklığında batırır.

Bilenler hakikate aşıktır. Bilmek isteyenler hakikati arayanlardır. Hakikate ulaşanlar ise her kademede huzurludur ve bahtiyardır.

Bilmeyenler hayal aleminin ürünlerine aşıktır ve Haktan, hakikaten uzaklaşanlardır. Öyle ya bir dane-i hakikat bin hayalata müreccahtır.

Kur'ân,iman, İslamiyet hakikatlerine uğraşmanın en kestirme ve en keskin yolu ise okumaktan geçer.

Bu ahirzamanın en güzel, en iyi, en faydalı okumaları ise; Kur'ân okumaktır, Kur'ân'ın bu asra bakan tefsirlerini okumaktır.

Bu okumalarda ise insaniyetin her türlü süfli hallerinden kurtularak insaniyetin ve İslâmiyet’in en âli en yüksek mertebelerine çıkmak, huruç etmektir.

Okumaların künhü, asıl merkezi ve odak noktası ise; defeatle, tekrar tekrar okuyarak anlamların, en anlamlı hallerine kadar ulaşabilmektir.

İnsan daima nefsin ve enaniyetin kendilerini düşünmelerinden dolayı şeytanın dudaklarına düşer. Bu tuzaklardan kurtulmanın yolu ise; okuyarak anlayarak ve yaşayarak imanın tahkikî, ilmelyakîn, aynelyakîn, hakkalyakîn mertebelerine ulaşarak. Marifete ve muhabbetullah'a ulaşabilmektir.

Bu asırdaki muhteşem Kur'ân tefsirleri olan Risale-i Nurlar bu imanî, Kur’ ânî, İslâmî okuma ve anlamalarının bir hakikatli kaynağı ve nokta-i istinadı istimdadı olabilir. Öyle ise dikkatli bir şekilde tekrar tekrar bu imanî, Kur’ ânî, İslâmî eserleri okumaya devam edelim inşallah.

