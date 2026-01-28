"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Başarılı olmanın kudsî yolları

Sami CEBECİ
28 Ocak 2026, Çarşamba
Bu dünya hayatında her insanın bazı meselelerde başarılı olmak istemesi fıtratının gereğidir. Başarısızlık, insan ruhunda ister istemez manevî tahribat yapar.

Bütün meselesi dünya olanlar, maneviyatı yok sayarak hedeflerine giderken, hiç beklemedikleri engellerle karşılaştıkları zaman adeta yıkılırlar.

Gerçek anlamda inanan mü’minler, bu dünyanın çetin şartlarında elbette onlar da başarılı olmak isterler. Bu hal, insanî bir durumdur. Ancak, her meselede olduğu gibi, onların her cihette rehberi Kur’ân-ı Kerîm’dir. İnsanlığın kazanılmış tecrübeleri yanında, Kur’ân’ın rehberliği ihmal edilmemesi icap eder.

Bir mü’min için başarının en birinci basamağı Besmeledir. Sadece “Düşün ve başar” demekle başarılı olunmaz. Maneviyat dışlanarak başarı olmaz. Olunsa da ondan hayır gelmez. Elbette, bâtıl bir yolda başarı olsa bile ruhtan yoksun olur. Bu nokta çok önemlidir.

Ders alınmış başarısızlıklar da bir başarıdır. Aslında gerçek başarı, başaramamak korkusunu yenmektir. Hedefe giden yolda iyi bir başlangıç, başarılı olmanın yarısıdır. Başarılı olma merdivenleri, istirahat etme yerleri değildir. Dereler ve nehirler iyi bir hayat dersi olarak görülmelidir. Onlar, küçük engelleri kolayca aşarlarken, büyük engellerle karşılaştıkları zaman etrafından sessizce geçip yollarına devam ederler.

Fânî şeylere, bâkî ve ebediyet damgası vurulabilirse, asıl başarı odur. Hayatta başa gelen engeller, onlara takılıp kalmak için değil, aşılmak içindir. Her insan, yaptığı işi kadardır. İnsanı başarısızlığa götüren iki sebepten biri kararsızlık, diğeri de cesaretsizliktir. Başarısızlığa düşen asla pes etmemelidir. Çünkü insan, düşe kalka nice başarılara imza atabilir.

Hedefe giderken başarılı olamamak, insanın başarısız olduğu anlamına gelmeyip, henüz başaramadığı anlamına gelir ve çalışmaya devam etmeyi gerektirir. Başarıda lâzım olan ilk anahtar, yapılması gereken şeyi hemen yapmak ve ertelememektir. Sonra yaparım demek, başarısızlığa götüren tehlikeli bir engeldir. Bediüzzaman Hazretleri, talebelerinden bir şey istediği zaman, hemen yapılmasını istemesi çok dikkat çekicidir.

Başarıya götüren yolda hırs göstermekle, gayretli olmayı birbirine karıştırmamak gerekir. Hırs, başarısızlık ve zararın gerçek sebebidir. Gayret ve hamiyet duygusu ise, başarının anahtarlarından biridir. Bu hususta Bediüzzaman Hazretlerinin “Asıl hamiyet, şiddet-i mevânie [engellerin şiddetine] karşı, şiddetle metanet etmektir. Çabuk ye’se [ümitsizliğe] inkılap eden hamiyet, hamiyet değildir.” ifadesi dikkate alınmalıdır. “Bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti [gayreti] milleti ise, o kimse tek başına bir millettir.” beyanları da, başarıya götüren önemli sırların başında gelmektedir. Allah’ın kâinata koyduğu fıtrat kanunlarına riayet etmek de, başarılı olmanın kudsî sırlarındandır.

Meşru bir hedefe giderken başarılı olmanın formülleri ihmal edilmemelidir: Büyük düşünmek ve hedef belirlemek. Azim ve kararlılık. Metot ve usulleri tespit etmek. Her cihetle müspet yaklaşımı esas almak. Engeller karşısında pes etmemek. Cesur olup, yapılacak işi hemen yapmak. Allah’ın rızası esas alınarak şevk-i mutlak ile çalışmak. Her türlü bahanelerden kurtularak hedefe yürümek. Ümitsizlik hastalığına yakalanmayıp, sürekli ümit içinde olmak. Aceleci olmak ile hızlı çalışmayı karıştırmamak. Başlanılan bir işi mutlaka sonuna kadar takip edip tamamlamak. Bunların özünde ihlâs hakikatini bulundurmak. Meşveret ederek iş yapmak. Bütün bunlarla beraber, başarılı olmak için Allah’a dua etmek de, en önemli sırlardandır. Her işte bu prensipler geçerli olduğu gibi, iman hizmetinde de vazgeçilmez unsurlardır.

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karadeniz açıklarındaki 3,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon'da da hissedildi

    İran'da dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı

    Trump: Şara ile "çok iyi" bir görüşme gerçekleştirdik

    "ABD ile Çin arasında seçim yapmayacağım"

    Muğla'da hortum sebebiyle seralarda hasar oluştu

    İtalya'da toprak kayması: Yüksek risk devam ediyor

    ABD uçak gemisi Orta Doğu’da

    Hukuk fakülteleri için bir utanç

    AYM kararını tanımamak yeniçeri isyanıdır

    Şara Moskova'yı ziyaret edecek

    Meteorolojiden Karadeniz ve Ege için uyarı

    ABD'de şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar: Ölü sayısı 30'a yükseldi

    Endonezya Ponorogo'da 5,7 büyüklüğünde deprem

    Trump: Güney Kore'ye yönelik tarifeleri yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum

    Barış Kurulu değil, paylaşım kurulu

    Demirel, Kürt meselesini çözmek için çok uğraştı

    Ekonomik reformlar sosyal adaletle yürümeli

    Eğilmez: Arz-talep dengesi bozuldu

    Küresel kuralsızlık yeni tehdit

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Karadeniz açıklarındaki 3,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon'da da hissedildi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.