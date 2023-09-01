"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Rasyonalite meselesi -1

Şemseddin ÇAKIR
01 Eylül 2023, Cuma
Rasyonalite, "akılcılık" diye tanımlanır. Fakat rasyonalist, “akılcı” geçinenlerin çoğunun, akıldan haberi yoktur. O halde onların güvendiği, onun uğruna her şeyi feda ettikleri ve her şey zannettikleri akıl nedir, işe oradan başlayalım.

İbn-i Arabi “Akıl; mutlak gerçek değil bir sınırlamadır” diye tanımlar. Demek akıl muhit değildir. İhata edemediğini belki de imate edip yok sayıyor veya kendine göre sınırlıyor, o da izafi oluyor. 

Mesela uzay geometri, parelel ve meridyen daireler gibi... Yani uzayda, öyle çizgiler falan yok, saati ayarlayabilmek için farazi hatlar kabul edilmiştir. Yani bunlar hakiki değil, izafi gerçeklerdir. Veya su, yüz derecede kaynar denmiş. Halbuki her zaman değil, sadece deniz seviyesindedir o. Bilakis rakım yükseldikçe kaynama derecesi azalır. Demek bu derece kesin kabul edilen bir deney bile şartlara bağlıdır. Yani, mesele bir gerçeklikten ibaret değildir, daha nice gerçeklikler vardır.

Kaybettiğimiz denge unsurlarından birinin de, rasyonalite adına her şeyi varlık düzeyine indirgeyerek kavrayacağımızı zannetmemizdir. Aslında o bir kaybetmektir. Yani Rasyonalizm metafiziği fiziğe ve maddeye indireyim derken, elinden o ebedi cevheri kaçırıyor. Çünkü, Bediüzzaman'ın ifadesiyle onların kiminin eli, kiminin gözü mesken tutmaz; su, hava ve nur gibi... Yani havayı hissediyoruz fakat görüp tutamıyoruz. Nuru görüyor fakat yakalayıp idrak edemiyoruz. Bunların her biri hakikatin bürhanlarıdır.

Einstein'in de, İzafiyet Teorisi vardır fakat o varlık düzeyine indirmeden anlamaya çalışmış ve gerçeği tasdik etmiştir. Tarihte de, bir sürü çürütülmüş nazariyelerin varlığı mevcuttur. Bir bakıma tarih, çürütülmüş nazariyeler çöplüğü gibidir. Mesela: Lavoisier'in 'maddenin yok edilemeyeceği' tezini, Einstein'in “Kainatta bir milyon kere milyar km sahaya bir gram madde düşer, o da enerjiye dönüştürülüp biter” diye çürütmesi ki; o bir gram aklın, hem de bilim adamı sayıldığı halde bu lügazın sırrını çözmeye yetmediğinin delilidir. O halde bize çöplüğe atılamayacak gerçekler lazımdır. Onlar da, ancak peygamberlere gelen vahiyler, ilahi kitaplar ve gösterilen mucizelerdir. Fakat bu gerçeğin anlaşılması için mucizenin doğru tanımlanması gerekir. Öyle “tabiat üstü olaylar” gibi sorumsuz ve adressiz, adi tanımla bu iş olmaz. O halde mucize, “Bir yaveri Ekreminin, Halık-ı kainat tarafından tasdik edilmesidir” diye tanımlarız ve bunların rasyonalitede izahı zordur.

Mesela, ayın ikiye yarılmasını rasyonalite nasıl izah eder? Demek burda akıl sökmez. Zira bu terazi bu kadar ağır sıkleti çekmez.

Bu rasyonalite hastalığı, bilebildiğim kadarıyla İslam tarihinde belli başlı üç defa nüksetmiş ve üçünde de, o şok tedavi edilerek izale edilmiş ve aslına dönülmüştür. 

Şöyle ki: Mucize olarak Allah (cc), Resulünü fiilen tasdik eder ve Mescid-i Aksa'yı Fahr-i Cihan (asm) Efendimizin karşısına getirir ve sorulan sorulara en ince teferruatına kadar cevap verdirir. Hz. Ebu Bekir de Mescid-i Aksayı iyi bilenlerden olduğundan, her sorunun cevabını, en doğru şekilde aldıkça, “Evet doğrudur ya Resulallah, evet doğrudur ya Resulallah" dedikçe gidip gördüğünün kesinliğini ilan eder. İşte bu hadise ve meydan okuma, alâ mele'in nas olduğu halde bunun, akılla değil imanla, basiret ve ferasetle anlaşılması gerekir. İşte bu hasletler o rasyonalistlerde yoktur. Bu muazzam ve muhteşem manzara karşısında insanların imanı yeniden coşar ve cayanlar tekrer geri döner. Böylece, bu işin rasyonalite işi değil mucize, yani Allah’ın (cc) kudret eseri olduğu anlaşılır. Güya rasyonalist olan Ebu Cehil'in bayramı da, böylece tam bir hüsrana döner.

Evet, İslam tarihinde benzeri bir çok hüsranlar yaşanmıştır ve yine yaşanacaktır. Fakat; “Hidayet senden olmazsa dirayet neylesin Yarab, Arapça bilse de, Ebu Cehl'e ayet neylesin Yarab” kabilinden imtihan gereği Ebu Cehiller devam edecektir. Allah (cc) onların şerlerinden ve zulümlerinden alem-i İslamı korusun, amin!

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    9500 sivilin öldüğü Ukrayna'da yakın gelecekte barış mümkün görünmüyor

    Zulümler bitsin barış hakim olsun

    Basılı gazetecilik bitiyor

    Myanmar’da kadın ve çocuklar tutuklanıyor

    ''Büyüme'' yine tüketimden

    ''Nass'' ne oldu?

    Bu ayıp yetmez mi?

    Dostu olanlar daha mutlu

    Fenerbahçe'de Avrupa Konferans Ligi sevinci

    Yüz binlerce kişi online dolandırıcılığa zorlanıyor

    Rahmet geliyor

    Tek adam rejiminde sistem tıkandı

    Gabon’daki darbeye tepkiler

    Çin, yatırım yapılamaz hale gelebilir

    Galatasaray'ın rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag oldu

    Bu adalet midir? Hak mıdır?

    Bizde 1 milyon, Bosna’da 460 bin

    Çin'in yeni haritasına 3 ülkeden tepki

    Adaletin olmadığı yerde bereket olmaz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ''Nass'' ne oldu?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Seçimli otokrasi”ye nasıl savrulduk?
    Risale-i Nur'dan

    Bir tek adamı sevmek yolunda milyonlara ihanet
    Genel

    Bu ayıp yetmez mi?
    Genel

    Zulümler bitsin barış hakim olsun
    Süleyman KÖSMENE

    Ahirette kıyafetimiz olacak mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir yılda 6 kez bakan değiştiren inkılâp
    Faruk ÇAKIR

    İnadın ağır faturası
    Genel

    Basılı gazetecilik bitiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.