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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Sen affetsen ben affetmem!

İbrahim Aktaşcı
03 Haziran 2025, Salı
Vaktiyle, memleketin birinde, bir akıl hastanesinin bahçesinde iki hasta kitap okumaktadırlar. Bu durum balkondaki başhekimin dikkatini çeker.

Hastaların pür dikkat ne okuduğunu merak eden başhekim bahçeye iner ve görür ki bu iki hastadan birinin elinde kitap değil telefon rehberi vardır. 

Başhekim kafasını telefon rehberinden kaldırmayan hastaya şakayla karışık sorar: “Kitap nasıl, heyecanlı mı?”

Hasta “fena değil” der ve ekler: “Eşhas çok ama vaka yok…”

Bugünkü köşe yazımız küme problemleri hakkında olacak.

Merakla beklenen infaz düzenlemesi teklifinin de içerisinde yer aldığı onuncu yargı paketi meclise sunuldu. Teklif, -beklentilerin aksine- terör örgütü hükümlülerini kapsamıyor. 

İnfaz düzenlemesi teklifi meclise sunulmadan önce bu teklifin içeriğiyle ilgili bazı bilgiler basına yansımıştı.  

Kulislerde, bu düzenleme ile birlikte Covid tahliyelerinin kapsamının genişletileceği ve hasta ve yaşlı mahkumlara tahliye yolu açılacağı konuşuluyordu.

DEM Parti de bu süreçte, aralarında Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu bazı siyasî tutuklular ve örgüt mensubu mahkumların da bu infaz düzenlemesinden faydalanmasını istiyordu. 

Bu kapsamda DEM Parti, yargı paketi meclise sunulmadan önce, Mecliste diğer siyasî partileri ziyaret etmiş ve partiler arası uzlaşıyı sağlamak istemişti.

DEM Partinin de çalışmaları sayesinde “şiddet bağı olmayan, yüksek ceza gerektirmeyen bazı terör suçlarının da Covid tahliyeleri kapsamına alınması” yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştı. 

Yani tıpkı hikayemizdeki gibi “vakası olmayan çok eşhasın” tahliyesi bu düzenleme ile mümkün olacaktı.

Fakat beklenen olmadı ve terör örgütü hükümlüleri infaz düzenlemesi kapsamına alınmadı. 

DW Türkçe’nin Youtube kanalında yayınlanan video habere göre terör suçlularının kapsam dışına alınmasının sebebi Erdoğan’ın özel isteğiymiş. 

Teklif henüz meclise sunulmadan yayınlanan haberi aynen veriyoruz: 

“Şiddete bulaşmayan terör suçluları denilince gözler Gülen yapılması üyelerine de çevrildi. Bu durum da onlar da denetimli serbestlikten yararlanıp tahliye olabilir. Erdoğan da işte bu noktada devreye girdi ve ‘bir tanesi bile çıkarsa canınızı sıkarım’ deyince, kriz toplantıları başladı. İşte şimdi bunun için de bir formül aranıyor…”

Evet, öyle görünüyor ki aranan formül bulunamadı ve bu yüzden de terör suçluları kapsam dışı bırakıldı.

Çünkü şiddet bağı olmayan terör suçluları diye bir tarif yapılınca, “istenmeyen çok eşhas(!)” da PKK ile aynı kesişim kümesine girdi. 

Erdoğan da Rahşan Ecevit gibi sonradan “benim istediğim af bu değildi” dememek için şimdilik boş kümeyle yetinmek zorunda kaldı.

Erdoğan bu küme problemine bir çözüm bulamaz ise birlikte barış sürecini başlattığı yeni müttefiki DEM partiyi ne kadar idare edebilecek, zaman gösterecek.

Ancak şu bir gerçek ki İktidarın ve muhalefetin artık, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç’in bu problemin çözümü için hazırlamış olduğu kanun teklifini ciddiyetle gündemine alması lazım.

Çünkü galiba telefon rehberi dolmak üzere, hafıza uyarısı veriyor…

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Yorumlar

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  • Demokrat

    3.6.2025 16:23:39

    Ne istedilerde vermedik diyen kadar ülkede rakipsiz yolsuzluk yapan,hak gasp eden var mı. O BELEDIYE KIME AIT,olduğunu neden soruyor,eğer o belediyenin kime ait olduğuna göre adaleti tecelli ettirecek olan hakikaten adaleti mi tecelli ettirir,yoksa zulmü mu yapar. Siyonist katillerden ödül alandan Müslümana hayır gelmediği GUNES gibi ortadadır.

  • Raşit örenel

    3.6.2025 15:36:42

    Sayın, bayım, "Başyüce"mizin hukuk felsefesi ektedir: "Acırsak acınacak duruma düşeriz".

  • HASAN DOĞAN

    3.6.2025 10:11:15

    Kısacası bir gemide 1 cani ve 9 masum bulunsa o gemi hiç bir kanun u adalet ile batırılamaz hakikatine inanın çok zıt ve siyasi tarafgirlik girince hukuk da yerlerde oluyor maalesef...

  • Hüseyin İlhan

    3.6.2025 09:09:16

    Yıllardır adaleti katl ile hemhal olan ve alenen,utanmadan,yüzleri kızarmadan,vicdanları sızlamadan(vicdan sahibi olduğunda ciddi şüphem var.)bir idare ve alil başının bu ülkeye değil alem-i islama verdiği zararı ancak ve ancak mahkemei kübrada yüce rabbimizin adili mutlak adaleti halledecektir. Zira sırf oy uğruna kış-kıyamette bileee bile SURİYE'li masumları YUNAN sınırına gönderecek,soyulmasına,dövülüp işkence görmelerine aldırmadan birde beylik laflar edeceksiniz. Yıllardır EYYYYY İSRAİL diye diye oy devşirecek amma siyonist katillere bilgi,jet yakıtı,bomba mühimmatı,dikenli tel,gıda maddesi ve elektrik kabloları satacak,kardeş ülkeden çalınan petrolü taşıyarak yakınlarının akçeli kazancını kar sayacak amma katledilen yüzbine yakın masumun,kayıbın güya derdinde imiş ginbi ekranlarda,meydanlarda rol yapacaksınız. Hala bu ülkeye huzur getireceğine inan varsa aldanmaya devam etsin.Zira huzursuzluğun ana neden,sebebi bu alil kafadır da ondan.

  • Raşit örenel

    3.6.2025 07:59:26

    Derneğe üye olması nedeniyle hapse attıkları kişilere hapishanede yer açılsın diye, karısını, kızını öldüren herifleri salıverdiler. Dernekçileri içeri atmak için evlat katillerini salıvermek gibi bedeller ödeyenler, hemen pes etmezler. "Daha ağaç kökü yedirecektik" derler.

  • Erdem

    3.6.2025 04:57:46

    Devletin yapması gerekenler olduğu gibi fetullahçı örgütün de yapması gerekenler var. Önce PKK gibi kendini fes etmesi gerekiyor. Sonra ellerindeki bütün arşivi devletle paylaşması gerekiyor. O zaman suçlu suçsuz ortaya çıkar.

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