"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2025 CUMA - YIL: 56

Konumumuz ve sorumluluğumuz -2-

Şemseddin ÇAKIR
07 Mart 2025, Cuma
Bu vadide birçok konumdan bahsedilebilir, fakat, ben bizim için aynı zamanda saadet-i ebediye vesilesi olan çok önemli iki konumu idraklerinize arz etmeye çalışacağım:

1. İnsan olarak konumumuz; şöyle mahlukata bakıyorum. En alt tabaka olan cansız, taş ve maden değiliz.  Onun bir üstü sadece canlı olan bitki değiliz. Onun daha üstü olan ruhu da olan hayvan da değiliz. Onların da daha üstü olan ruhanî olup cismi olmayan şeytan veya melek de değiliz. Ve son olarak ne mutlu bize ki onların hepsinin de üstü olan insanız. 

Yani biz aynı zamanda onların hepsini cem eden, câmi bir mevcuduz ve Rabbimizin “ahsen-i takvim” olarak yarattığı, şu kâinat ağacının çekirdeği ve en mükemmel meyvesiyiz. O hâlde biz bütün davranışlarımızı buna göre tanzime mecburuz. Yani bütün söylem ve eylemlerimiz hep o minvalde olmalı yoksa indallahda bu mükemmel, muazzam ve mübarek nimetlerin hesabını veremeyiz.

Bir de isyan etmek de, ne demek? Biz çılgın mıyız? Yoksa ahmaku’l-humakadan tahammuk etmiş bir ebleh miyiz? Yani hiçbir insan; Allah (cc) yaptığı iyiliğin zerresini bize yapamaz ve yine hiçbir kimse Allah’ın (cc) vereceği zararın zerresine mâni olamaz. Fakat biz; maazallah yanlış konuma saplanmakla kendimizin en azılı düşmanı olmuş oluruz. Bundan silkinip, titreyip kendimize, yani aslî konumumuz olan yaratılış maksadımıza dönmemiz elzemdir.

2. İslâm olarak konumumuz: Cenab-ı Hak şu dünyayı veya hayatı âdeta eğitim kurumlarının kademeleri gibi tanzim etmiştir. Mesela, Hz. Âdem dönemini ana sınıfı kabul etsek, Hz. Nuh’un dönemini ilkokul, Hz. Musa’yı orta, Hz. İsa’yı lise dönemi kabul etsek, biz ahirzaman peygamberi Hz. Muhammed’in (asm) ümmeti olarak üniversiteye tekabül ederiz ki, Rabbimiz buna “Bugün sizin üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak ancak İslâm’a razı oldum”3 buyuruyor ki, ahsen-i takvimde yaratılan bir insana en ahsen bir dinden daha büyük bir nimet olabilir mi? Ve bu sayısız nimetler ve konumların şükürleri nasıl ödenir? Ancak; efradını câmi, ağyarını mâni bir namazla olabilir. İşte insanlığın en büyük sorumluluğu budur. Zaten bu dinin kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm’de ins ve cinne meydan okumakla bu nimeti aleme ilan ederek; “Siz de elinizden geliyorsa böyle bir kitap getirin ve onun için bütün yardımcılarını imdada çağırın. Değil tamamına en küçük suresine bile, getiremediniz, getiremezsiniz ve getiremeyeceksiniz”4  diye bütün zaman ve imkânlara şâmil meydan okuyor. Peki, bundan daha mükemmel bir konum olabilir mi? Böyle bir nimetin şükrü nasıl eda edilebilir ki, buna rağmen bugünkü Müslümanlar; o zavallı mülhidler, ateistler ve hayvandan daha aşağılık habislere karşı nasıl tabasbus ve tezellül edebilir? Ve Allah korusun bu kadar büyük nimetlere rağmen bu zillet, Müslümanı o illetlerin de altına düşürür.

O hâlde konumumuzun farkında ve sorumluluğumuzun idrakinde olmaya mecburuz, çünkü “Bu dünyada, konum olarak; kulluk için gelinen, hesap için gidilen bir yerdir” 

Vesselam.                                    

Dipnotlar:

3- Maide Suresi: 3.

4- İsra Suresi: 88.

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Doğu Türkistan'da Çin işkencesi - Oruç, Teravih ve diğer ibadetler yasaklandı!

    MSB: PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların silahlarını teslim etmesi gerekmektedir

    Fenerbahçe, Rangers'a ilk kez kaybetti, Avrupa Ligi'nde turu zora soktu

    Alman Piskopostan Ramazan tebriği

    "Avrupa’nın Ukrayna'da birlik bulundurması, NATO'nun savaşa katılması anlamına gelecek"

    Arnavutluk'ta 1 yıllığına yasaklandı

    Hiçbir değeri olmayan İsrail, Ramazan ayında yeni bir "açlık dalgası" oluşturmak istiyor

    Kaybolan Ece Gürel 4. günün sonunda Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu

    TBMM Kartalkaya Komisyonu: Yangın uyarı sistemi yoktu

    Karadeniz obezitede birinci

    Mersin Emniyeti uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

    Gazze'ye barış gücü çağrısı

    Vahşette sınır tanımıyor

    İnsan hakları rafa kalkacak

    'Silâh bırakma tek başına yetmez' - Meclis’te çözüm komisyonu kurulacak mı? - PKK: Öcalan’ın çağrısına uyacağız

    Ahmed Şara: Birlik olalım

    Süreç şeffaf değil, çözümün zemini TBMM değil

    İfade hürriyetine baskı artacak

    Uysal: Amaç Erdoğan’ın bir dönem daha kalması

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalizm ile çözüm olmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çözüm o projede
    Şükrü BULUT

    Avrupa Neoliberallerindeki büyük panik
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cenk ÇALIK

    Bu kitaba ne oluyor ki?
    Risale-i Nur'dan

    Oruç maddî ve manevî bir perhizdir
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya’nın davası ve mücadelesi - 3
    Genel

    MSB: PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların silahlarını teslim etmesi gerekmektedir
    Genel

    Fenerbahçe, Rangers'a ilk kez kaybetti, Avrupa Ligi'nde turu zora soktu
    Genel

    Alman Piskopostan Ramazan tebriği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.