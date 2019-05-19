Ramazanda okumak

Manevî Atmosferin Ziyneti: Okumak, okumak, okumak, okumak ...

Kendini, kâinatı, şuunât-ı İlâhiyeyi, sergüzeşti hayatını, eşyayı ve hâkeza masivâyı okumak. Evet, çok ama çok okumak gerek! Okuduğunu okumak, ne okuduğunu okumak, yorulunca yine okumak, okuduklarını bir daha okumak... Çünkü insan okuyunca vardır. Okuyunca aklı, kalbi, ruhu, bütün hasse ve lâtifeleri diri ve canlı kalır. İstidatları inkişaf eder. "Oku kabirde okuyamazsın!", "Okuyamamaktan kork!", " Okuyun okuyun dem damarlarınıza karışacak kadar okuyun." diyen merhum Zübeyir Gündüzalp(ra), bizleri okumaya teşvik ediyor ve istidatlarımızın bu şekilde inkişâf edeceğini bildiriyor.

Evet bizler, içinde bulunduğumuz râhmet, mâğfiret, fâzilet ve bereket ayı olan mübârek Ramazan ayında akıl, kalp, ruh ve sâir lâtifelerimizin gıdası olan okuma faaliyetini en güzel şekilde yapmamız gerekir. Bu ayda, yap(a)madığımız belki de hiç âdet dahi edin(e)mediğimiz virdler, okumalar yaparak kendi hayatımızın manevî atmosferini müsbete tevcih edelim. Yoksa emin olun, o manevî atmosferi malayani şeyler doldurur. Böylelikle oluşacak menfi atmosfer bizleri boğacak ve mengeneye almış gibi aklınızı, kalbinizi ve ruhunuzu sıkacaktır. Ramazan ayını da hakkıyla edâ edememenin pişmanlığıyla geçirmiş olacağız.

Ramazan orucunu tutup namaz kılmayan, Ramazan orucunu tutup o güne hiçbir manevî kazanç katmayan, Ramazanın mâhiyetini dahi idrâk edemeyen nice insanlar var! Rabbim hepsine teyâkkuz nasib etsin. Evet, sevgili ve pek kıymetli müdakkik okurlar, okumak gerekiyor. Yoksa bizlerin de onlardan kalır yanımız olmaz. Hiçbir garantimizin olmadığı şu fâni dünyada ölüm bize okurken uğrasa ve bizi o şekilde alsa ne kadar büyük kazanç elde ederiz, ah bir bilsek! Ramazan, bize vedâ ederken razı olarak gitsin ki bir dahaki Ramazanı istemeye, özlemeye yüzümüz olsun. Ramazan ayını hakkıyla ihyâ edebilmek için, başta Kur’ân-ı Kerîm olmak üzere, Cevşenü’l Kebir’den, Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Siyer-i Nebi’den ve ilmihâlden okuyarak -bu okumalara, herkes kendi şahsî programına göre daha farklı ve güzel bir şekilde yapabilir tabiî ki- kendi manevî atmosferimizi güzelleştirelim. Bu okumaları yaptıkça kişinin aklı, kalbi, ruhu ve sâir lâtifeleri kendi ölçüsü nispetinde istifâde ederek gıdalanacaktır. Nitekim burada önemli olan, Ramazan-ı Şerifi en istifadeli bir şekilde geçirmektir. Bunun da en güzel yolu; okuyarak, okutarak, tefekkür ederek, tezekkür ederek (zikirle meşgul olarak), ibadetle zamana anlam katmaktır. Nasıl ki, Ramazan ayında iftar ve sahurda bedenimizin gıdasını veriyorsak; ruhun ve sair lâtifelerin de gıdasını vakit namazları, terâvih namazı ve manevî gıdalarını da (Kur’ân-ı Kerîm, Cevşenü’l Kebir, Risâle-i Nur, Siyer-i Nebi, İlmihal ve hakeza) vereceğiz.

Gerekirse okuma grupları oluşturup şahs-ı manevîyi teşkil ettirerek toplu okumaları teşvik edebiliriz. Yeter ki okumak isteyelim. Rabbim nasib eder. Nitekim istemek, başlamanın ilk adımıdır. Okumayı isteyeceğiz ve Bismillah deyip okumaya başlayacağız. İnanın insan okuyunca kendi hayatını bir anda kaliteli hale getiriyor. Okumayan, araştırmayan, sorgulamayan insanların ne kendilerine ne de başkalarına faydası dokunmamaktadır. Aksine zararı olmaktadır. İnsan; eğer Kur’ân-ı Kerîm’i, Cevşenü’l Kebir’i, Risâle-i Nur’u, Siyer-i Nebi’yi ve İlmihali ihlâsla, hâkkıyla okusa; zâlim, şakî, câhil olur mu? "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? (Zümer/9) Okumayan, araştırmayan, sorgulamayan, câhil insanla; okuyan, araştıran, sorgulayan, âlim insan bir olur mu? Elbette olmaz. Okuyan; haddini ve hesabını bilir. Haddinden tecavüz etmez; adımlarını teenni ve dikkatle atar. Cüz'î irâdesini şerde değil; hayırda istimal etmek için gayret gösterir.

Allah’ın ilk emri olan, "Oku!" (Alak/1) âyeti de bizi, okumaya (kendini, kâinatı, eşyayı okumaya) sevk ediyor. Evet, bizler bu Ramazan ayında kendimize yeni okumalar, virdler ve ulvî alışkanlıklar edinelim. Okuyalım, okutalım, sorgulayalım, tefekkür ve tezekkür edelim, Ramazan ayını huzû ve huşû içerisinde; zikir, okuma ve ibâdetlerimizle ziynetlendirelim inşaallah. Rabbim hepimizi hakikatleri okuyan, anlayan ve hayata hakkıyla tâtbik edenlerden eylesin inşaallah.

Not: Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder, okuma ve fırsat ayı olan Ramazan ayını en güzel şekilde ihyâ etmenizi Cenâb-ı Hâk’tan niyâz ederim.