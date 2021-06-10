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10 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hislerin hayata etkisi

Sinan Özden
10 Haziran 2021, Perşembe
Bazı insanlar vardır sizin hayatınıza anlam katan, sizi siz yapan, kendisinde kendinizi bulduğunuz ender insanlar...

Söylemleriyle içinizi ısıtan, bakışlarıyla gönül dünyanıza huzur ve sekinet veren, sizin hayatınızda var oldukça fâni dünyanıza bekâ parıltıları bırakan insanlar...

Evet, gönül dünyanıza buyur ettiğiniz insanları/ dostları iyi seçiniz, ki onlar sizin şahsiyet haritanızın şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmektedirler. İnsanlar, çevresinde bulunan insanların kendilerine iyi hisleri yaşattığı gibi kötü hisleri yaşatma ihtimalini de gözden çıkarmamalıdır. His, kişinin en kritik noktasıdır. Zira hisler köreldi mi ya da menfi tarafa kaydı mı kişinin aslî kimliğinde de bozulmalar meydana gelir. Bu bozulmalar arttıkça kişi, kendisini farklı mecralarda bulur ve erken teşhis edilmezse geri dönmesi oldukça güç olur. Hisler, kalbe ve akla hükmetme potansiyeline sahip olduğu için mutlaka doğru yönlendirilmelidir. His (menfi his), aklı devre dışı bıraktığında kişinin sonradan pişman olacağı büyük hatalar yapmasına sebep olabilmektedir.

Hisler, kişinin en önemli malıdır. Bu minvalde düşünüldüğünde hisler, eğer bir dâvâda şahlandırılırsa ve müsbete tevcih edilirse ortaya sağlam bir irade, hakikî bir dâvâ adamı ve ender bir şahsiyet çıkar. Bunun yolu; hisleri her daim hayır ve güzelliklere yönlendiren dostlara sahip olmak ve dostlar medresesi olan şahs-ı maneviye mensup olmaktır. O zaman rüzgâr ne kadar şiddetli eserse essin, bir orman gibi kardeşcesine omuz omuza dimdik kalınır. Bunun aksine hisler; eğer kişinin iradesinden çıkmış ve başı bozuk bir hal almışsa ve yanlış ellerde suistimal edilirse işte ortaya şu tablo çıkar; kötü emellerin kurbanı, ifsad komitesinin maşası ve şahsiyeti kaybolmuş bedbaht bir kişilik, maazallah. Bu durumun da sebebi; hislere gaflet, dalâlet, zulüm ve enâniyet aşılayan kişileri dost edinmek ve bunun farkına varmaktan gâfil olarak hislerin zayıf tarafına esir olmaktır. İşte o zaman da en ufak bir esintiyle kendini kaybetme tehlikesi var. 

İşte bu yüzden azamî ihlâs, azamî dikkat ve azamî teenni gereklidir.

Hâsıl-ı kelâm: Hayırlı dost senin hâyırhâhındır hislerini eğitmende sana yol gösterir, senin kendisinde kendini bulduğundur. Bedbaht dost ise hislerini tanıman hususunda sana engel olan senin yegâne düşmanındır. Rabbim hislerimizi istikamete tevcih edecek ve sabit kılacak dostluklar nasib etsin inşaallah.

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