"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Âhirzamandaki genç

Sinan Özden
30 Eylül 2022, Cuma
Âhirzaman... Helâket ve felâket asrı... Günahların ve tehlikelerin adeta bir sel gibi geldiği çok dehşetli bir asır...

Asr Suresi meselemizi hem izah ediyor, hem de tespit edip kök sebebini nazarlara vererek felâketin vahametini betimliyor. Mü’min olan bir kul bu surenin ilk iki ayetini okuyup anladığında dehşete kapılacakken son ayet imdada yetişip muazzam bir kurtuluş reçetesini sunarak bizleri ümitsizliğin karanlık derelerinden kurtarıyor. Hem hidayetin, emân ve emniyetin en selâmetli dağına çıkarıyor elhâmdülillah. Evet, iman ve kurtuluş reçetesi olan bu ümit; Âhirzaman gençliğinin en güvenilir istinat noktası oluyor. Böylelikle de Âhirzaman’daki genç, bu istinat noktası ile; gelecek felâketlere karşı korunaklı manevi bir kaleye sığınarak imanını, izzetini ve iffetini muhafaza ediyor. 

Bir hatıra ile devam edelim: O zamanlar, liseli gençlerle birlikte her hafta mutat olarak yapılan derslere iştirak etmiştik. Dersi okuyan ağabey, –Allah kendisinden razı olsun– derste müstemî (dinleyici) konumunda olan biz liseli gençlere: “Gençlik deyince aklınıza ne geliyor?” sorusunu yönelterek genç dimağlarımızda beyin fırtınası yapmamıza vesile olmuştu. Biz liseli gençler de soruya kendi penceremizden bakarak cevaplamıştık. Gençlik deyince biz gençlerden gelen cevapları, özet bir şekilde şöyle sıralayalım; ‘enerjik’, ‘dinamizm’, ‘her isteğini yapabilen’, ‘en özgür olduğumuz zaman’, ‘en güçlü olduğumuz zaman’, ilâ âhir...

İşte biz liseli gençlerin vermiş olduğu bu cevaplar, gençliğin mahiyetini özetlemektedir. Her birimiz gençliğin farklı bir yönüne temas ederek gençlikten anladığımız manaları paylaşmış, derse katkıda bulunmuştuk. 

Gençlik özellikle de sosyalleşme çatısı altında, su-i istimalâta açık olan sosyal medya aracılığıyla daha da tehlikeye sürüklenmektedir. Bize verilen duyguları vech-i tevfikine kanalize etmek isabetli olacaktır. Buradan da hareketle sosyal medyanın yarar sağlayacak şekilde kullanılması gerekir. Amacına uygun kullanılmaması durumunda, birçok problemlere yol açacağı âşikârdır. 

“Delikanlı” diye tabir edilen gençler, bilhassa bu Âhirzaman’da birçok manevî saldırıya maruz kalarak savunmasız bir hale gelmiştir. Çaresizliğe sürüklenen bu gençliğin imdadına koşmak büyük bir hizmettir diye inanıyorum. Gençliği kurtarmak demek, nesl-i âtîyi güvene almak demektir. Çünkü bugünün gençleri yarının toplumuna hizmet eden insanları olacaktır. Eğer gençlik müttakî olursa nesl-i âtî de muttakî yetişecek ve toplumdaki ahlâk ve fazilet düsturları hayat bulmaya devam edecektir inşaallah.

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’e “apartheid” rejimine son ver çağrısı

    Çiftçi hasatta, iktidar şeker ithalatında

    Altılı Masa’da çatlak ses çıkartmayın

    Öğrenci artıyor, kalite düşüyor

    Enflasyon asgari ücreti eritiyor

    TÜİK’e göre ekonomik güven geriledi

    Altın 1200-1300 bandını görür

    Fındıkta her yıl aynı oyun

    Şimdi de “şeker bağımlılığı”

    Siyasi iktidar yandaşa para aktarmaktan vazgeçmeli

    Hedefimiz açık farkla kazanmak - 6’lı masa Türkiye masasıdır

    AB'den yapay zekalı ürünlere ilişkin yeni kurallar

    ABD'nin Florida eyaletinde 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı

    Tanzanya'nın 5 bölgesinde "sağlık alarmı"

    Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda silahlarıyla yakalandılar

    AB: Rusya'nın referandumlarını tanımıyoruz

    Lindsey Graham: Ukrayna'ya nükleer saldırıyı, NATO'ya yönelik sayarız

    Nijerya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Irak, İran'a nota verecek

    Bağdat'ta tansiyon yeniden yükseldi: Protestolarda 133 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK’ten aynı nakaratlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yumuşatma yerine kemikleştirme siyaseti
    Şükrü BULUT

    Kimliksiz veya yanlış kimlikle eğitilmiş gençlik üzerine…
    Faruk ÇAKIR

    Muhteşem hayat, muhteşem eser
    Süleyman KÖSMENE

    Öldürmek değil, barışmak güzeldir
    Sinan Özden

    Âhirzamandaki genç
    İbrahim Aktaşcı

    Buzlar çözülmeden
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat, baştan başa gayet manidar bir kitap
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratik süreçler ve sabotajlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.