"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Zulümattan nura yönelmek zamanı

Sinan Özden
19 Aralık 2020, Cumartesi 00:03
Zulümatın soğuk ve korkunç karanlıklarından, Nur’un sıcak ve sevimli yüzüne doğru hicret etmek, gafletin boğucu ve sıkıcı yüzünden, gayretin şevk ve lezzet verici yüzüne yönelmek, nefsin esiri ve kölesi olmaktan kurtulmak, Allah’a abd olmak… Bismillah demenin ve nasuh bir tövbe ile Allah’a yönelmenin tam zamanı!

Ey nefis! Sen beni dünyaya çağırdın, aklımı ve kalbimi esir aldın, vazife-i asliyem olan ubudiyet ve duâdan uzaklaştırarak beni gaflet ve dalâlet vadilerinde kaybettirdin. Artık yeter! Senin, beni peşinden koşturmana izin vermeyeceğim. 

“Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” 1

Gaflet; Allah’ı ve ahireti unutan, zulümat vadilerinde kaybolma hali demektir. Bu kayboluş, felâketi doğuran bir dehşetin habercisidir. İşte bu âyet-i kerimede de bu dehşetten bahsedilmektedir. Kişi gaflete boğulup Allah’ı ve ahireti unuttuğunda; bir bakıma insan olmanın, kul olmanın gerekliliklerini yerine getirmeyişinin bir tokatı olarak kendi akıbetinin unutturulduğu bir vaziyete düçar olur ve dalâlete girer, yoldan çıkar.

Ey imanla dolu kalb! Sen ise beni ahirete çağırdın, ceset ve ruhumda ihdas olunan cihazatı Allah’a mal etmemi, dünyaya bir misafirhane olarak bakmamı, ahirete müteveccih olmamı söyledin, her yaptığımın bir hesabı olacağını daima zihnimde tuttun, beni umman dolu şuunat-ı İlâhiye içinde tefekkür eden bir kul olmaya sevk ettin. Elhamdülillah. Seni dinlemeye devam edeceğim, senin dediğini uygulamaktan vazgeçmeyeceğim. Çünkü sen (zişuur kalb); hayırhahsın, nur ve faziletin kaynağısın, Allah’a teslim olmuş bir nefersin, kanaatkâr ve şakirsin, şevkin dâvetçisisin …

“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırd edilmiştir. Artık her kim tâğutu inkâr edip, Allah’a inanırsa, sağlam bir kulpa yapışmıştır ki, o hiçbir zaman kopmaz. Allah, her şeyi işitir ve bilir.” 2

Hüşyar; Allah’ı ve ahireti hatırda tutan, nuraniyet ummanında pusulası daima sağlam olan demektir. Bu pusula ile hak ve hakkaniyetten ayrılmaz ve istikamette kalır. Allah’ı zikreden bir kalb ve şuunatını tefekkür eden bir akıl ile daima huzurda hazır olabilmektir. İki durak; zulümat ve nuraniyet. Birinde zulümat, karanlık ve korkunun; diğerinde ise nuraniyet, emniyet ve huzurun eseri görülmektedir. Bu iki yol insana sunulmuş ve tercihi de (cüz’î irade) kendisine verilmiştir. Rabbim bizleri, tercihi daima doğru ve isabetli yapanlardan eylesin inşallah. 

Dipnotlar:

1. Haşr Sûresi / 19. Âyet meali. 

2. Bakara Sûresi / 256. Âyet meali.

Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Parlamentosu Çin’e yaptırım istedi

    Küresel salgının son 24 saati

    “Ablukayı” kırma çağrısı

    5 ilde günlük vaka sayıları düşüşe geçti

    Sivil alan gittikçe daralıyor

    Kumar parası ile sponsor olunur mu?

    Asgari sefalet

    Türkiye genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan İsveç alarm durumuna geçti

    Erdoğan - Merkel görüşmesinde neler konuşuldu?

    Türkiye'de son 24 saatte 246 vefat ve 26 bin 410 yeni vaka!

    Antalya'daki vaka sayısı yüzde 100 düşüş gösterdi

    Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Sebahattin Bayram’ın tutuklanmasını kınıyoruz

    Hz. Mevlânâ’ya duâ

    Koronavirüse yakalanan Macron'dan sağlık durumu hakkında açıklama

    Bakanlıktan sağlık çalışanları için "meslek hastalığı" genelgesi

    Sembolik su kesintileri yapılması şart

    Türkiye’ye 6 milyar euro ödendi

    MEB: Uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar devam edecek

    ABD alarmda: Korsanlar, Nükleer Güvenlik İdaresinin ağlarına da erişmiş!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zor zamanda sağlam duruş
    Ali HAKKOYMAZ

    Ahirzaman yorgunluğu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 4
    Süleyman ALIÇ

    Allah'tan korkmazlar mı?
    Genel

    Avrupa Parlamentosu Çin’e yaptırım istedi
    Cevher İLHAN

    “Türkiye’de yoksulluk yok”muş
    Mehmet ÇETİN

    Rıdvan Ayral
    Sinan Özden

    Zulümattan nura yönelmek zamanı
    Ali FERŞADOĞLU

    Beşer dinsiz yaşayamaz, İslâma gelecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.