2. Lig kulübünde 9 koronavirüs vakası

TFF 2. Lig'de zirve mücadelesi veren Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 9 corona virüs vakasına rastlandı.

İstanbul ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik heyetten 2, futbolculardan 4 ve çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur. Gerekli izolasyon tedbirleri covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlamıştır" ifadeleri yer aldı. TFF 2. lig ve TFF 3. lig kulüpler, yarıda kalan sezona 12 Haziran yerine temmuz ayında başlamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı. NTV

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