29. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar: Yarın: 16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler 19.00 Beşiktaş-Gaziantep: Mete Kalkavan 7 Mart Pazar: 13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya 16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya 16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu 19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan 8 Mart Pazartesi: 16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat 19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe: Fırat Aydınus 19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük AA

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