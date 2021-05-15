3 puan Galatasaray'a yetmedi

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray, konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi ve sezonu ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanan Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. 11. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasında Semih Kaya'nın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki Arda Turan'un önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun uygun durumda vuruşunda top yandan auta gitti. 13. dakikada Hadebe'nin ayağıyla uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki topu uzaklaştırmak için hamle yapan kaleci Ertaç'tan önce Arda Turan meşin yuvarlağı indirdi. Halil Dervişoğlu'nun zor pozisyonda boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 15. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında altıpas gerisindeki Babel, kafayla vurduğu topu yandan auta gönderdi. 23. dakikada sağ kanattaki Babel'in ortasında altıpas üzerindeki Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Ertaç Özbir güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında savunma topu kornere attı. 28. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında penaltı noktasındaki Emre Akbaba uygun durumda bekletmeden vuruşunu yaptı. Ancak meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı. 39. dakikada konuk takım öne geçti. Fofana'nın pasıyla sağdan atağa katılan Chebake, son çizgiye inerek ortasını açtı. Ceza sahasının ters kanadındaki Adem Büyük'ün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Müsabakanın ilk yarısını Helenex Yeni Malatyaspor 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı 47 dakikada Karim Hafez'in soldan ortasında arka direkteki Tetteh'in vurduğu top, yandan auta gitti. 50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzaktan şutunda, top az farkla üstten oyun alanını terk etti. 52. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Babel, seri çalımlarla altıpas önüne kadar sokuldu. Tecrübeli oyuncunun uygun durumda vuruşunda savunma araya girerek mutlak golü önledi. 53. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği sağladı. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı alan Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden pasını derinlemesine oynadı. Ceza sahasına hareketlenen Halil Dervişoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 58. dakikada Gedson Fernandes'in hafif sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Babel, arka direğe hareketlendi. Hollandalı futbolcunun gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı. 60. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yeni Malatyaspor yarı alanında baskı kuran Galatasaray'da Gedson Fernandes pasını, sağ kanattaki Şener Özbayraklı'ya verdi. Tecrübeli oyuncu bekletmeden ortasını yaptı. Arka direğe hareketlenen Babel, tek vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1. 62. dakikada soldan ceza sahasına giren Babel'in sert şutunda kaleci Ertaç Özbir yatarak topu kornere çeldi. Aynı dakikada benzer bölgeden Gedson Fernandes'in şutunda yine Ertaç topu kornere attı. 78. dakikada ceza sahası içinde Hadebe'nin ters vuruşunda kaleye yönelen top az farkla üstten auta çıktı. 86. dakikada Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direğe hareketlenen Babel'in kafayla vurduğu topu kaleci Ertaç Özbir son anda tokatladı. Atağa devam eden Galatasaray'da Şener Özbayraklı sağdan bir orta daha gönderdi. Bu kez arka direkte yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı ancak Ertaç yine topun ağlara gitmesini önledi. 90+1. dakikada Gedson Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak zamanında çıkan Ertaç, topu ağlara gitmesine izin vermedi. 90+3. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan uzun oynanan topu ceza sahası yayı içindeki Mustafa Muhammed kafayla indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Oğulcan, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-1. 90+7. dakikada Galatasaray'ın kullandığı korner sonrasında 2'ye 1 hızlı çıkan Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç'ın karşı karşıya vuruşunda top yandan auta çıktı. Müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı. AA

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