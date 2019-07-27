Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, "Omuz omuza vereceğiz, bu takımı şampiyon yapacağız." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon teknik direktör Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda transfer politikası izlediklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Transferde tenkit ediliyoruz. 'Biz futbol kulübüyüz, diğer sporlara neden transfer yapıyorsunuz?' diyorlar. Doğrudur, her şeyin amiral gemisi futboldur. Futbolda başarı olmayınca diğer alanlardaki başarılar çok da kıymetli olmayabilir. Biz dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Evet mali sıkıntılar içindeyiz. Ancak biz sadece futbol kulübü değiliz. Bu anlayışla diğer branşları yürütüyoruz. Orada nispeten transfer yapmak daha kolay. Ancak futbolda o kadar kolay değil ama bana göre şu ana kadar yaptığımız 7 transferde genci olsun, tecrübelisi olsun doğru istikametteyiz. Transferlerimiz bitmemiştir. Bir veya iki stoper, 6 numara ve bir forvet daha alacağız."

UEFA'nın finansal fair play kriterleri çerçevesinde transfer yaptıklarını aktaran başkan Koç, "İçinde bulunduğumuz durumları da düşününce maddi açıdan ve UEFA kıskacı açısından parayı basıp alamıyorsun. Dışarıdan gazel okumak kolay. Dışarıdan atıp tutmak kolay. İşin bir de gerçeği var. Gerçekler çerçevesinde biz doğru olduğuna inandığımız çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

"Ayağınızı denk alın"

Ali Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe'nin değerleri üzerinden hem yönetimimizi hem şahsımı karalamalara tenezzül eden, itibar cellatlığına soyunan, küçük akıllarıyla televizyon, gazete ve sosyal medyayı kullananların hepsini biliyoruz, hepinizi not ediyoruz. Sizler yunus yüzümüzü gördünüz artık yavuz yüzümüzü göstermenin zamanı geldi. 'Fenerbahçe başarısız olsun, kendi gündemimizi yaratalım'... Bunların yanında seçimlerde bana oy verenler, 'Nasıl olsa Aziz Yıldırım'ı deviremeyiz, Ali Koç'u deviririz.' deyip bana destek olmuş; 'Hele şu ilk altı hafta geçsin de biraz da başarısız olsunlar tribünleri etkileriz.' diye plan yapanlara mesajım var. Ayağınızı denk alın. Kim olduğunuzu biliyoruz. Ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz. Kimlerle aşık attığınızı da biliyoruz. Neye uğrayacağınızı şaşırırsınız.

Biz burada en iyi niyetlerle, en saf duygularla hata yaptığımız zaman da iyilik yapmaya çalıştığımızda da Fenerbahçe'yi şu an içinde olduğu durumdan çıkarmaya çalışıyoruz. Daha sağlıklı konuma getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bırakın dışarıyla mücadele edelim. Bir de sizlerle uğraşmayalım. Eğer uğraşmamızı istiyorsanız seve seve... İzin verin çıkalım şu durumdan. Samimi Fenerbahçelilere söylüyorum. Fenerbahçe Başkanı hakkında çıkan dedikodular niye başka kulüp başkanları hakkında söylenmiyor. Bir düşünün. Sorunun cevabı ortada. Biz buradayız. İnşallah çok güzel günler yakında."

UEFA'nın verdiği karar

Ali Koç, UEFA'nın Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermemesi kararının çok büyük bir başarı olduğunu söyledi.

UEFA'nın sarı-lacivertli kulüp hakkındaki kararını değerlendiren Ali Koç, "UEFA, finansal fair play ile ilgili karar verdi. Çok şükür ki Avrupa'dan men kararı çıkmadı. Bu, çok büyük bir başarıdır, prestij konusudur. 2 milyon avro ceza yedik. 23 oyuncu kısıtlaması ve pozitif transfer dengesi var. Bunları bekliyorduk. Kulübümüz bu konuda büyük bir başarı elde etmiştir. Bu, çok olumlu bir sonuçtur." ifadelerini kullandı.

UEFA'nın karar verirken sarı-lacivertli kulübün iyi niyetli ve samimi çalışmalarını göz önünde bulundurduğunu aktaran Koç, "Durumu değiştirmek için iyi niyetle ve var gücümüzle çalıştık. UEFA burada sermaye artırımı, ticari gelirlerdeki artışlar ve 'Fener Ol' kampanyasına önem vermiştir. Pozitif ilişkiler ve şeffaf olmamız olumlu etki yapmıştır. Bununla beraber Bankalar Birliği anlaşması ve Türkiye Futbol Federasyonunun yeni talimatnamesi olumlu etkide bulunmuştur. Taraftarlarımıza bu süreçteki sonsuz desteği için binlerce kez teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Galatasaray'a gönderme

Ali Koç, Fener Ol kampanyası ile ilgili daha önce görüşlerini dile getiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e isim vermeden eleştiride bulundu.

Koç, konu hakkında şunları kaydetti:

"Rakiplerimizden birinin başkanının kampanyamıza dil uzatması, kendi takımının hocasını göstererek kinayeli ve yakışıksız konuşmasını üzülerek izledik. O seviyeye düşmeyeceğiz. Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz henüz bitmedi. Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu, insanların kayrıldığında kaynakların nasıl heba edildiğini daha iyi anlayacaksınız. Bu durumun mahkemeye bile gitmemesi söz konusuydu. Detaylarını yönetim kurulu üyemiz Alper Bey yakın zamanda basına aktaracak. İnşallah rakiplerimiz de bir gün bizler gibi bir kampanya etrafında kenetlenebilir."