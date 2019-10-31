Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert oldu

MKE Ankaragücü Kulübünde başkanlığa Fatih Mert seçildi.

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda seçimlere Fatih Mert başkanlığındaki tek listeyle gidildi. Oylama sonrasında 289 oy alan Fatih Mert kulübün yeni başkanı oldu. Seçimlerde 931 delegeden 290'u oy kullandı. Bu oylarını biri de geçersiz sayıldı. Oy kullanma işleminin ardından bir konuşma yapan çiçeği burnunda başkan Fatih Mert, bugün buraya gelerek oy kullananlara teşekkür ederek, "Ankaragücü için bundan sonrası hayırlı uğurlu olsun. Bugün burada oy kullandınız. Bundan sonra da inşallah Ankaragücü iyi ve güzel işlerin yapıldığı bir kulüp olur. 109 yıllık kulüp inşallah yerini iyi yerlerde alır. Sportif başarılarıyla örnek alınan bir kulüp olur" ifadelerini kullandı.

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