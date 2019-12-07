"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Beşiktaş'a UEFA'dan men gelebilir

07 Aralık 2019, Cumartesi 14:16
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. TFF’nin transfer yapamayacaklarını söylediğini ifade eden Ahmet Nur Çebi, "UEFA’dan men kararı da gelebilir" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyosu’na açıklamalarda bulundu. Beşiktaş taraftarına mesaj veren Ahmet Nur Çebi, "Onların desteği olmadan ne Beşiktaş enerjisini bulabilir ne de yönetim işlerini yapabilir. Onlardan takımı motive edecek tezahüratlar bekliyorum. Takımı demotive edebilecek tezahüratlardan kaçınmalarını rica ediyorum. Son 3 maçta harika işler yaptılar. Takımı motive ettiklerinde sonuçların pozitif olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARA HAKARET ETMİŞ OLURSUNUZ"

Kulüpten giden birçok ismin tazminatlarını alarak gittiğini ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Kulübün her tarafına mutsuzluk ve bezginlik sirayet etmişti. Ceketini alan gitmiş. Ben bunlara ’kaçmışlar’ diyorum" dedi. Tribünlerin para alarak tezahürat yaptığı iddialarının da gündeme gelmesi üzerine konuşan Çebi, "Eski başkan isteseydi, bunları yapanları bulup, onlara sorarak bunun cevabını bulabilirdi. Ben kimsenin benim taraftarımı aşağılayacak şekilde hareket etmesini tasnif etmiyorum. Beşiktaş taraftarı dik bir taraftardır. Kimsenin parasını alıp olumsuz bir tezahürat yapmaz. Yaparsa içinden geldiği için yapmıştır. Birisi gelip, Beşiktaş taraftarına para verip tezahürat yaptırıyor derseniz, Beşiktaş taraftarına hakaret etmiş olursunuz" diye konuştu.

"UEFA'YA GİDEMEYEBİLİRİZ, TFF'DEN TRANSFER İZNİ YOK"

Kulübün kasasına 1 lira girmediğini de söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Yöneticilerimizin katkılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir finans formülü arıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. UEFA’ya gidemeyeceksek, gidemeyeceğiz. Acı ama gerçek. Ben popülist konuşmuyorum. Beşiktaş batmış durumda. Kulübün geliri yok. Giderler almış yürümüş. Taraftar hazırlıklı olsun UEFA’dan Avrupa’ya gitmemek için men kararı gelebilir. UEFA’ya gidemeyebiliriz. Herkes buna hazır olmalı. Türkiye Futbol Federasyonu bize ’Transfer yapamazsınız’ dedi. Abdullah Avcı’nın bazı istekleri var ama federasyon, mali şartlar gereği transfer yapmamıza engel olacaklarını söyledi. Devre arası transfer yapamayacağız gibi duruyor ve sanırım UEFA’dan da men cezası geliyor. Taraftar bunları bilsin" diyerek Beşiktaş’ın içinde bulunduğu durumu özetledi.

Etiketler: Beşiktaş, UEFA, men
Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devrik lider Morales Küba'ya gitti

    Amerika ve Taliban yeniden görüşüyor

    Türkiye'ye Avrupa Konseyi'nden 'insan hakları' ziyareti

    Beşiktaş'a UEFA'dan men gelebilir

    Rusya İdlib’i vurdu: 4 ölü

    Mali'de metrobüs hattı inşa edilecek

    Mansur Yavaş'tan hem çiftçiye hem vatandaşa destek

    'Türkiye'nin deniz yetki alanlarını sınırlandırma girişimi yasa dışı'

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti

    Irak’ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor: 19 kişi daha öldürüldü

    Milletvekillerine trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanındı

    3 belediyeye daha kayyım atandı

    Trump'tan Çin'e borç para veren Dünya Bankası'na tepki

    Sudan askeri birlikleri Yemen'den çekilecek

    Merkez Bankası İstanbul'a taşınıyor

    Marmara'da sıcaklıkların artması bekleniyor

    İzlanda'da yeni model: İnsani değerler ekonomisi

    İslâm dünyası, Çin zulmüne neden sessiz?

    Para kazanılmayan yerde yatırım da olmaz

    Zor kararmış!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Eylül’den 15-20 Temmuz’a
    Ahmet BATTAL

    Kenya Ülkü Ocakları yine mi devrede?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Şarktaki, medrese Seydaları ve Bediüzzaman
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın son “NATO kırılması”
    Genel

    İzlanda'da yeni model: İnsani değerler ekonomisi
    Yasemin YAŞAR

    Sosyal medya ve suretperestlik hastalığı
    Faruk ÇAKIR

    Hatalardan ders almak
    Sebahattin YAŞAR

    Psikolojik sağlamlık ne ile sağlanacak?
    Risale-i Nur'dan

    Mevcudat, bütün zerratıyla Hâlık’ı gösteriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.