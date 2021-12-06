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Beşiktaş, Borussia Dortmund'a konuk olacak

06 Aralık 2021, Pazartesi 15:43
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 230. mücadelesine çıkacak.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak.

Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Henüz galibiyeti ve puanı yok

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.

Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, yarınki karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan 4 oyuncu yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Beşiktaş Avrupa'da istediğini bulamadı

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 229 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 98 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 50. maç

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 50. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, geride kalan 49 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 27 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Gruplarda Türk futbol tarihine geçti

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla da Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybetti.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahalarda 6-0 yenildi.

Deplasmanda iyi sonucu unuttu

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 10 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 10 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 28 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmandaki son 6 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan temsilcisi PAOK'a ise 3-1 mağlup oldu.

2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, dış sahada Slovan Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1 ve Wolverhampton'a 4-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son galibiyetini 2018-2019'da Sarpsborg'u 3-2 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, yarınki Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 115. kez deplasman mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 114 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 66 müsabakada ise yenildi.

AA

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