"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Beşiktaş ve Başakşehir yenişemedi

23 Eylül 2019, Pazartesi 22:23
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

22. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, Caiçara'dan sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye indi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok direk dibinde kontrol etti.

45. dakikada Visca'nın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Crivelli'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.

49. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.

53. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok yakın direk dibinde yatarak topun ağlara gitmesini önledi.

54. dakikada Medipol Başakşehir müsabakada öne geçti. Guldbrandsen'in ceza sahası yayının solundan şutunda savunmadaki Douglas'a çarpan top Crivelli'nin önünde kaldı. Fransız futbolcu, altıpas gerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

61. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumdaki Skrtel'in kafayla vurduğu top kaleci Karius'ta kaldı.

62. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında, Crivelli'nin pasıyla Beşiktaş yarı sahasını geçen Guldbrandsen, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı. 

68. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Caner Erkin'in sert şutunda kimsenin dokunamadığı ve kale çizgisine paralel giden meşin yuvarlak ters taraftaki köşe gönderinin dibinden taça gitti.

73. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Burak Yılmaz, kalesini terk ederek ceza sahasının dışına çıkan Mert Günok'tan sıyrılamayınca takımını önemli bir pozisyondan etti.

77. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

81. dakikada ceza sahası içinde Epureanu'nun formasından çektiği Burak Yılmaz yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Suat Arslanboğa, önce aut kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Arslanboğa, penaltıya hükmetti. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1

89. dakikada Ljajic'in sağdan ortasında Burak Yılmaz'ın penaltı noktası civarından çektiği şutta Skrtel, kendisini topun önüne atarak büyük bir tehlikeyi önledi.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

AA

Etiketler: Beşiktaş, Başakşehir
Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    IMF 'muhalefetle gizli görüşme' iddialarına cevap verdi

    Türk ekonomisinde daralma beklenmiyor

    Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde konuşuyor

    Fransa, Amazon'daki yangınlar için 200 milyon dolarlık yardım yapacak

    İran Basra Körfezi'nin güvenliği için koalisyon kurulmasını istiyor

    'Küresel ısınmanın ana sebebi sanayileşmiş ülkelerdir'

    Trump: Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum

    Mısır'da Sisi'yi protesto eden 400 kişi gözaltına alındı

    Tunus'ta seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi

    CHP'den IMF görüşmesi ile ilgili açıklama

    'Afganistan ordusu Taliban'ı hedef aldı, 35 sivil öldü'

    Mısır'da iki Cumhurbaşkanlığı çalışanına 'yolsuzluk' suçlaması

    TÜRSAB: Thomas Cook'tan otellerimizin önemli miktarda alacağı bulunuyor

    ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de 172 kez "katliam" yaptı

    BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı kınaması

    Irak'ın kuzeyinden acı haber

    Grip hastalığına dikkat!

    Müslüman olan Della Miles: Son derece huzurluyum

    AYM Başkanı Arslan: Şu anda önümüzde 47 bin bireysel başvuru var

    Bir Azerbaycan askeri şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    KHK yarası derin
    Yeni Asya'dan Size

    Olağanüstü toplantının ardından
    Süleyman KÖSMENE

    Allah, zoru emreder mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    Namaz nasıl bir şifa kaynağıdır?
    M. Said ZEKİ

    Korku tutuğu veya cellâdına aşık olmak!
    Cenk ÇALIK

    Kudret kelimeleri: Sinekler
    Risale-i Nur'dan

    Tefekkür, gafleti izale eder
    Genel

    1 Kasım'dan itibaren yasaklanıyor
    Şükrü BULUT

    İhanet hançeriyle yaralı iki mazlum şehir: İstanbul ve Berlin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.