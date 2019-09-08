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8 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Dev maçların tarihleri netleşti

08 Eylül 2019, Pazar 10:31
Ligde ilk yarıda kalan maçların programının açıklanmasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında aralarında yapacağı maçların tarihi netleşti.

Sezonun ilk yarısında "Dört büyükler"in kendi aralarında yapacağı maçların programı şöyle:

6. hafta

28 Eylül Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

9. hafta

27 Ekim Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

13. hafta

1 Aralık Pazar:

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

16. hafta

22 Aralık Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

***

Süper Lig'de program belli oldu

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 4. haftadan ilk yarının 17. ve son haftasına kadar olan maç programını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre ilk yarıda kalan 14 maçın programı şöyle:

4. hafta:

13 Eylül Cuma:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş

15 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe

5. hafta:

20 Eylül Cuma:

20.30 Göztepe-Konyaspor

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor 

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep

16.30 Gençlerbirliği-Alanyaspor

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray 

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor 

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

6. hafta

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa 

17.30 Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor 

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe

29 Eylül Pazar:

14.00 Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor 

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor 

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe

7. hafta

4 Ekim Cuma:

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor

5 Ekim Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Konyaspor

17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray

6 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

16.30 Beşiktaş-Alanyaspor 

19.30 Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor 

8. hafta

18 Ekim Cuma:

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor

19 Ekim Cumartesi:

15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği 

17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe

17.30 Trabzonspor-Gazişehir Gaziantep

20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa 

16.30 Alanyaspor-Çaykur Rizespor 

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe 

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor 

9. hafta

25 Ekim Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü 

26 Ekim Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor 

17.30 Gazişehir Gaziantep-Alanyaspor 

20.00 Fenerbahçe-Konyaspor 

27 Ekim Pazar:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor 

16.30 Göztepe-Kasımpaşa 

19.00 Beşiktaş-Galatasaray 

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor 

10. hafta

1 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor 

2 Kasım Cumartesi:

15.00 Konyaspor-Gençlerbirliği 

17.30 Alanyaspor-Medipol Başakşehir 

17.30 Trabzonspor-Göztepe

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş 

3 Kasım Pazar:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor 

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor 

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe 

4 Kasım Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep 

11. hafta

8 Kasım Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa 

9 Kasım Cumartesi:

15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor 

17.30 Demir Grup Sivasspor-Konyaspor 

17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor 

20.00 Gazişehir Gaziantep-Galatasaray 

10 Kasım Pazar:

14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor 

16.30 Trabzonspor-Alanyaspor 

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü 

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor

12. hafta

22 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir 

23 Kasım Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor 

17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 

20.00 Konyaspor-Beşiktaş 

24 Kasım Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor 

16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği 

16.30 Alanyaspor-Göztepe 

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe 

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Gazişehir Gaziantep 

13. hafta

29 Kasım Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor 

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Çaykur Rizespor-Konyaspor 

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa 

17.30 Alanyaspor-MKE Ankaragücü 

20.00 Göztepe-Fenerbahçe 

1 Aralık Pazar:

14.00 Gazişehir Gaziantep-Yukatel Denizlispor 

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor

19.00 Trabzonspor-Galatasaray

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor 

14. hafta

6 Aralık Cuma

20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 

7 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor 

17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe 

20.00 Galatasaray-Alanyaspor 

8 Aralık Pazar:

14.00 Konyaspor-Gazişehir Gaziantep 

16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir 

16.30 Antalyaspor-Trabzonspor 

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş

9 Aralık Pazartesi

20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor 

15. hafta

13 Aralık Cuma:

20.30 Alanyaspor-Antalyaspor 

14 Aralık Cumartesi:

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe 

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü

15 Aralık Pazar:

14.00 Gazişehir Gaziantep-İstikbal Mobilya Kayserispor 

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor 

16 Aralık Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Konyaspor 

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor 

16. hafta

20 Aralık Cuma:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü 

21 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

17.30 Kasımpaşa-Gazişehir Gaziantep 

20.00 Göztepe-Galatasaray 

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor 

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir 

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş 

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Alanyaspor 

20.00 Konyaspor-Trabzonspor 

17. hafta

27 Aralık Cuma:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği 

28 Aralık Cumartesi:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor 

17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa 

17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor 

20.00 Galatasaray-Antalyaspor 

29 Aralık Pazartesi:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe

16.30 Alanyaspor-Konyaspor 

16.30 Gazişehir Gaziantep-BtcTurk Yeni Malatyaspor 

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 

AA

Etiketler: süper lig, dört büyükler
Okunma Sayısı: 298
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