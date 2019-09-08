Dev maçların tarihleri netleşti

Ligde ilk yarıda kalan maçların programının açıklanmasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında aralarında yapacağı maçların tarihi netleşti.

Sezonun ilk yarısında "Dört büyükler"in kendi aralarında yapacağı maçların programı şöyle: 6. hafta 28 Eylül Cumartesi: 20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom) 29 Eylül Pazar: 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park) 9. hafta 27 Ekim Pazar: 19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park) 13. hafta 1 Aralık Pazar: 19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park) 16. hafta 22 Aralık Pazar: 19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker) *** Süper Lig'de program belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 4. haftadan ilk yarının 17. ve son haftasına kadar olan maç programını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre ilk yarıda kalan 14 maçın programı şöyle: 4. hafta: 13 Eylül Cuma: 20.30 Galatasaray-Kasımpaşa 14 Eylül Cumartesi: 17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor 20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor 20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş 15 Eylül Pazar: 17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor 17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe 20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor 20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği 16 Eylül Pazartesi: 20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe 5. hafta: 20 Eylül Cuma: 20.30 Göztepe-Konyaspor 21 Eylül Cumartesi: 15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor 17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor 20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 22 Eylül Pazar: 14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep 16.30 Gençlerbirliği-Alanyaspor 19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray 23 Eylül Pazartesi: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor 20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir 6. hafta 27 Eylül Cuma: 20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor 28 Eylül Cumartesi: 15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa 17.30 Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor 20.00 Galatasaray-Fenerbahçe 29 Eylül Pazar: 14.00 Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor 16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği 16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş 30 Eylül Pazartesi: 20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe 7. hafta 4 Ekim Cuma: 20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor 20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor 5 Ekim Cumartesi: 15.00 Kasımpaşa-Konyaspor 17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor 20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray 6 Ekim Pazar: 14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü 16.30 Beşiktaş-Alanyaspor 19.30 Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir 19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor 8. hafta 18 Ekim Cuma: 20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor 19 Ekim Cumartesi: 15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği 17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe 17.30 Trabzonspor-Gazişehir Gaziantep 20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 20 Ekim Pazar: 14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa 16.30 Alanyaspor-Çaykur Rizespor 19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe 21 Ekim Pazartesi: 20.00 Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor 9. hafta 25 Ekim Cuma: 20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü 26 Ekim Cumartesi: 15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor 17.30 Gazişehir Gaziantep-Alanyaspor 20.00 Fenerbahçe-Konyaspor 27 Ekim Pazar: 14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor 16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor 16.30 Göztepe-Kasımpaşa 19.00 Beşiktaş-Galatasaray 28 Ekim Pazartesi: 20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor 10. hafta 1 Kasım Cuma: 20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor 2 Kasım Cumartesi: 15.00 Konyaspor-Gençlerbirliği 17.30 Alanyaspor-Medipol Başakşehir 17.30 Trabzonspor-Göztepe 20.00 Antalyaspor-Beşiktaş 3 Kasım Pazar: 14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor 16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor 19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe 4 Kasım Pazartesi: 20.00 MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep 11. hafta 8 Kasım Cuma: 20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa 9 Kasım Cumartesi: 15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor 17.30 Demir Grup Sivasspor-Konyaspor 17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor 20.00 Gazişehir Gaziantep-Galatasaray 10 Kasım Pazar: 14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor 16.30 Trabzonspor-Alanyaspor 19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü 19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor 12. hafta 22 Kasım Cuma: 20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir 23 Kasım Cumartesi: 15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor 17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 20.00 Konyaspor-Beşiktaş 24 Kasım Pazar: 14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor 16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği 16.30 Alanyaspor-Göztepe 19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe 25 Kasım Pazartesi: 20.00 Antalyaspor-Gazişehir Gaziantep 13. hafta 29 Kasım Cuma: 20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor 30 Kasım Cumartesi: 15.00 Çaykur Rizespor-Konyaspor 15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa 17.30 Alanyaspor-MKE Ankaragücü 20.00 Göztepe-Fenerbahçe 1 Aralık Pazar: 14.00 Gazişehir Gaziantep-Yukatel Denizlispor 16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor 19.00 Trabzonspor-Galatasaray 2 Aralık Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor 14. hafta 6 Aralık Cuma 20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 7 Aralık Cumartesi: 15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor 17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe 20.00 Galatasaray-Alanyaspor 8 Aralık Pazar: 14.00 Konyaspor-Gazişehir Gaziantep 16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir 16.30 Antalyaspor-Trabzonspor 19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş 9 Aralık Pazartesi 20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor 15. hafta 13 Aralık Cuma: 20.30 Alanyaspor-Antalyaspor 14 Aralık Cumartesi: 15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa 17.30 Gençlerbirliği-Göztepe 20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü 15 Aralık Pazar: 14.00 Gazişehir Gaziantep-İstikbal Mobilya Kayserispor 16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe 19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor 16 Aralık Pazartesi: 20.00 Medipol Başakşehir-Konyaspor 20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor 16. hafta 20 Aralık Cuma: 20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü 21 Aralık Cumartesi: 15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor 17.30 Kasımpaşa-Gazişehir Gaziantep 20.00 Göztepe-Galatasaray 22 Aralık Pazar: 14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor 16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir 19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş 23 Aralık Pazartesi: 20.00 Yukatel Denizlispor-Alanyaspor 20.00 Konyaspor-Trabzonspor 17. hafta 27 Aralık Cuma: 20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği 28 Aralık Cumartesi: 15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor 17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa 17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor 20.00 Galatasaray-Antalyaspor 29 Aralık Pazartesi: 14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe 16.30 Alanyaspor-Konyaspor 16.30 Gazişehir Gaziantep-BtcTurk Yeni Malatyaspor 19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe AA

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