Dev maçların tarihleri netleşti

Ligde ilk yarıda kalan maçların programının açıklanmasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında aralarında yapacağı maçların tarihi netleşti.
Sezonun ilk yarısında "Dört büyükler"in kendi aralarında yapacağı maçların programı şöyle:
6. hafta
28 Eylül Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
29 Eylül Pazar:
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
9. hafta
27 Ekim Pazar:
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
13. hafta
1 Aralık Pazar:
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
16. hafta
22 Aralık Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
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Süper Lig'de program belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 4. haftadan ilk yarının 17. ve son haftasına kadar olan maç programını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre ilk yarıda kalan 14 maçın programı şöyle:
4. hafta:
13 Eylül Cuma:
20.30 Galatasaray-Kasımpaşa
14 Eylül Cumartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor
20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş
15 Eylül Pazar:
17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor
17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe
20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe
5. hafta:
20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe-Konyaspor
21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep
16.30 Gençlerbirliği-Alanyaspor
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir
6. hafta
27 Eylül Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor
28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa
17.30 Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe
29 Eylül Pazar:
14.00 Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği
16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe
7. hafta
4 Ekim Cuma:
20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor
20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor
5 Ekim Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Konyaspor
17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray
6 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
16.30 Beşiktaş-Alanyaspor
19.30 Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor
8. hafta
18 Ekim Cuma:
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor
19 Ekim Cumartesi:
15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği
17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe
17.30 Trabzonspor-Gazişehir Gaziantep
20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş
20 Ekim Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa
16.30 Alanyaspor-Çaykur Rizespor
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
9. hafta
25 Ekim Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
26 Ekim Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor
17.30 Gazişehir Gaziantep-Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe-Konyaspor
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor
16.30 Göztepe-Kasımpaşa
19.00 Beşiktaş-Galatasaray
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor
10. hafta
1 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor
2 Kasım Cumartesi:
15.00 Konyaspor-Gençlerbirliği
17.30 Alanyaspor-Medipol Başakşehir
17.30 Trabzonspor-Göztepe
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş
3 Kasım Pazar:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor
16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe
4 Kasım Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep
11. hafta
8 Kasım Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa
9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor
17.30 Demir Grup Sivasspor-Konyaspor
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor
20.00 Gazişehir Gaziantep-Galatasaray
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.30 Trabzonspor-Alanyaspor
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor
12. hafta
22 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir
23 Kasım Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor
17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor
20.00 Konyaspor-Beşiktaş
24 Kasım Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği
16.30 Alanyaspor-Göztepe
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Gazişehir Gaziantep
13. hafta
29 Kasım Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor
30 Kasım Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor-Konyaspor
15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa
17.30 Alanyaspor-MKE Ankaragücü
20.00 Göztepe-Fenerbahçe
1 Aralık Pazar:
14.00 Gazişehir Gaziantep-Yukatel Denizlispor
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor
19.00 Trabzonspor-Galatasaray
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor
14. hafta
6 Aralık Cuma
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği
7 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe
20.00 Galatasaray-Alanyaspor
8 Aralık Pazar:
14.00 Konyaspor-Gazişehir Gaziantep
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş
9 Aralık Pazartesi
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor
15. hafta
13 Aralık Cuma:
20.30 Alanyaspor-Antalyaspor
14 Aralık Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü
15 Aralık Pazar:
14.00 Gazişehir Gaziantep-İstikbal Mobilya Kayserispor
16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16 Aralık Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Konyaspor
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor
16. hafta
20 Aralık Cuma:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü
21 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
17.30 Kasımpaşa-Gazişehir Gaziantep
20.00 Göztepe-Galatasaray
22 Aralık Pazar:
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Alanyaspor
20.00 Konyaspor-Trabzonspor
17. hafta
27 Aralık Cuma:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği
28 Aralık Cumartesi:
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor
17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
20.00 Galatasaray-Antalyaspor
29 Aralık Pazartesi:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe
16.30 Alanyaspor-Konyaspor
16.30 Gazişehir Gaziantep-BtcTurk Yeni Malatyaspor
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
AA