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15 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Dünya Kupası'nda iz bırakan Fas, Fransa engelini geçemedi - Fransa, Arjantin'in rakibi oldu

15 Aralık 2022, Perşembe
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadele, 18 Aralık Pazar günü Lusail Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Fas ise 17 Aralık Cumartesi günü Hırvatistan ile Uluslararası Halife Stadı'nda üçüncülük maçına çıkacak.

Maçın hemen başında Fransa öne geçti. 5. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Griezmann'ın pasında Mbappe, ceza sahası içinden şutunu çıkardı ancak meşin yuvarlak savunmadan döndü. Sol çaprazda topu önünde bulan Theo Hernandez, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

10. dakikada Ounahi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Lloris soluna uzanarak topu çeldi ve gole izin vermedi.

17. dakikada Konate'nin kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Giroud'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, top direğe çarparak auta çıktı.

36. dakikada Fransa önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Tchouameni'nin ara pasında Mbappe'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı El Yamiq kale alanında uzaklaştırdı. Tchouameni, önünde bulduğu topu bu kez ceza sahasındaki Giroud'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

44. dakikada Fas beraberlik golüne yaklaştı. Sağdan Ziyech'in kullandığı kornerde Giroud'dan seken topa El Yamiq'in ceza sahası içinde yaptığı röveşatada kaleci Lloris'in parmaklarının ucuyla dokunduğu meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının başından itibaren Fransa kalesini ablukaya alan Fas, ceza alanına tehlikeli geldi ancak rakip savunmayı bir türlü aşamadı.

Turnuva boyunca ilk kez bu kadar baskı altında kalan Fransa, 70. dakikada Dembele ile sağ taraftan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

72. dakikada Griezmann'ın serbest vuruştan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Thuram'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

76. dakikada seri çalımlarla Fransa ceza alanına giren Hamdallah, müsait pozisyonda vurmakta gecikince, Kounde araya girerek topu uzaklaştırdı.

79. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Mbappe'nin dört Faslı oyuncunun arasından arka direğe çıkardığı topu oyuna yeni giren Kolo Muani tamamladı ve Fransa 2-0 öne geçti.

Kalan bölümde oyunu kontrol eden Fransa, sahadan 2-0 galip ayrılarak tarihinde 4. kez final biletini aldı.

Turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika takımı olmayı başaran Fas Milli Takımı, müsabaka sonu tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Fransız futbolcular da Faslı oyuncular ve teknik direktör Walid Regragui'nin yanına giderek rakiplerini teselli etti.

Mücadeleyi 68 bin 294 futbolsever tribünden takip etti.

AA

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