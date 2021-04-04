EURO 2020 seyircili

UEFA’NIN MAÇLARDA SEYİRCİ KISITLAMASINA SON VERMESİNDEN SONRA 11 HAZİRAN’DA OYNANACAK İTALYA-TÜRKİYE EURO 2020 KARŞILAŞMASINA SEYİRCİ ALINMASI BEKLENİYOR.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, UEFA organizasyonlarındaki seyirci limiti uygulamasına son verildi. Buna göre, maçlara yüzde kaç kapasiteyle seyirci alınacağına ilişkin karar yerel makamlar tarafından verilecek. Deplasman taraftarlarına yönelik yasak ise mayıs ayına kadar sürecek. Fikstür yoğunluğu nedeniyle getirilen beş oyuncu değişikliği uygulaması da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ve 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde devam edecek. Öte yandan, 2024 yılından sonraki UEFA kulüp organizasyonlarının formatına ilişkin karar, 19 Nisan'daki yönetim kurulu toplantısında verilecek. Öte yandan Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen Euro 2020, 11 Haziran 2021'de başlayıp 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Türkiye, Euro 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele verecek. A Milliler 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını 11 Haziran'da İtalya ile oynayacak. İtalya Futbol Federasyonu İtalya-Türkiye karşılaşmasını tribünlerde sınırlı bir seyirci ile oynatmak istediğini açıklamıştı.

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