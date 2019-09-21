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21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Fenerbahçe, evinde moral kazandı

21 Eylül 2019, Cumartesi 21:40
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

7. dakikada Zanka'ya yaptığı baskıyla topun sahibi olan Orgill'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rami'nin orta sahada pasını engelleyen Sedat Ağçay, meşin yuvarlağı tek pasla savunmanın arkasına gönderdi. Orgill, ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1

20. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe atışında kaleci Korcan Çelikay'ın hatalı çıkışı sonrasında topu arka direkte önünde bulan Zanka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

27. dakikada Muric ile ceza sahası önünde verkaç yapan Kruse'nin şutunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

52. dakikada Muric, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde önündeki Kruse'ye indirdi, Alman futbolcunun şutunda top üstten auta gitti. 

54. dakikada Muric'in uzun pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Tolga Cigerci'nin altıpas içinden şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

55. dakikada ceza sahası önünde Ozan Tufan, topu savunmanın arkasına gönderdi. Sol köşede meşin yuvarlakla buluşan Kruse'nin şutunda, kaleci Korcan Çelikay topa müdahale ederek gole izin vermedi.

61. dakikada Hasan Kaya'nın sağdan yaptığı ortada İlhan Parlak ceza sahası içinde müsait pozisyonda topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak dışarı gitti.

68. dakikada Tolga Ciğerci, ceza sahası sol köşesinden şutunu çekti. Kaleci Korcan Çelikay son anda topu üstten kornere çeldi. 

73. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan ceza sahasına girerek rakibinden sıyrılan Kruse'nin ortaladığı topu Muric, tek vuruşla filelere gönderdi: 2-1

83. dakikada Canteros'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

90+3. dakikada kullanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Tolga Ciğerci gelişine vurdu. Kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazandı.

AA

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