Fenerbahçe, Kayserispor'u 3 golle geçti

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

İlk dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan Valencia'nın vuruşunda top kaleci Doğan'da kaldı. 5. dakikada Kvrzic'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 12. dakikada soldan Caner'in arka direğe ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Pelkas'ın sert vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan organize gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın uzak direğe plase şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 37. dakikada ceza sahası içinde Thiam'ın kaleye göndermek istediği top, altıpasın önünde Pelkas'ta aldı. Pelkas'ın göğsüyle yumuşatarak sol ayağıyla yaptığı volede meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti. 39. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın yakın direğe vuruşunda, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 52. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın şık ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı arka direkte uygun durumda bulunan Samatta'ya çıkardı. Samatta, topu boş kaleye gönderdi: 2-0. 58. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında Hes Kablo Kayserispor savunmasının hatasıyla penaltı noktası civarında topu önünde bulan Pelkas'ın şutunda top üstten auta çıktı. 64. dakikada Pelkas'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda top az farkla auta gitti. 66. dakikada Pelkas'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın sol ayağıyla uzak direğe plasesinde kaleci Doğan topu kornere çeldi. 86. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Oyuna 85. dakikada dahil olan Ademi'nin savunma arkasına pasında penaltı noktasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda kalecinin müdahale ettiği top filelerle buluştu: 3-0. Karşılaşmayı, Fenerbahçe 3-0 kazandı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligin ilk yarısını 44 puanlı lider Beşiktaş'ın arkasında 42 puanla 2. sırada tamamladı. Thiam gollerine devam etti Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mame Thiam, son haftalardaki golcü kimliğini sürdürdü. Sezon başından beri genelde forvetin sol kanadında sahne alan Senegalli futbolcu, mücadelenin 20. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti. Ligde uzun süre golle tanışamayan ve ilk gollerini 16. haftada eski takımı Kasımpaşa'ya karşı kaydeden Thiam, MKE Ankaragücü'nün ardından Hes Kablo Kayserispor'a karşı da gol buldu. Thiam, bu sezon ligde 4. golünü atmayı başardı. Senegalli oyuncu, 85. dakikada yerini Kemal Ademi'ye bıraktı. Samatta boş geçmedi Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mbwana Samatta, Hes Kablo Kayserispor karşısında gol atmayı başardı. Fatih Karagümrük maçında 2 gol kaydeden ve daha sonra gol yollarında suskun kalan Samatta, mücadelenin 52. dakikasında takımının 2. golünü kaydetti. Ligde 2 maç önce MKE Ankaragücü ağlarını da sarsan Samatta, bir maç aranın ardından yine fileleri havalandırdı. Tanzanyalı golcü, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Samatta, 79. dakikada yerini Papiss Cisse'ye bıraktı. Ademi 5 maç sonra Fenerbahçe'nin golcü oyuncularından Kemal Ademi, sarı-lacivertli formayı 5 maç aranın ardından giydi. Uzun süreli sakatlığı sebebiyle arkadaşlarını yalnız bırakan Ademi, mücadelenin 85. dakikasında Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu. Ademi, 86. dakikada Cisse'nin attığı golün pasını da verdi. 25 yaşındaki oyuncu, son olarak Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmada forma giymişti. AA

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