"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2021 SALI - YIL: 52

FIBA dünya sıralaması güncellendi

02 Mart 2021, Salı 18:47
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 15. basamağında yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 5 ve 6. karşılaşmalar sonrası dünya sıralaması güncellendi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son iki maçında İsveç'i 88-80, Hırvatistan'ı da 84-78 yenerek D Grubu'nu 3. bitiren ve finallere katılma hakkı kazanan Türkiye, 531,9 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10'daki en önemli değişiklik, Yunanistan'ın Fransa'yı geçerek 6. sıraya yükselmesi oldu. İtalya ise 2 basamak atlayarak 10'unculuğa yerleşti.

AA

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sarkisyan, Paşinyan'ın kararnamesini 2. kez geri gönderdi

    Diyarbakır Annelerinin arasına bir aile daha katıldı

    Dağlık Karabağ'daki savaşta 2881 Azerbaycan askeri şehit oldu

    İstanbul'da kamuda yeni mesai saatleri belli oldu

    İsrail 3 evi daha yıktı, 12 Filistinli daha sokakta kaldı

    Myanmar'da darbeden bu yana ölen kişi sayısı 30'a yükseldi

    Deprem sonrasındaki ilk 6 saatte neler yapılmalı?

    Örnek uygulama Hatay'dan

    Azerbaycan "Büyük Dönüş"e 1,29 milyar dolar ayırdı

    Madende mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

    Jandarma trafik tim komutanını Toykuyu'yu arama çalışması devam ediyor

    Kontrollü normalleşme dönemi başladı

    Yüz yüze eğitim yeniden başladı

    100 bin nüfusa düşen vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı

    Dünyada salgın gündemiyle son 24 saat

    İçişleri Bakanlığı merakla beklenen genelgeyi yayınladı

    Destek hep zenginlere mi?

    Patatesçinin feryadı

    28 Şubat,15 Temmuz’a zemin hazırladı

    Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin detayları belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimiyle adalet olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yeni Asya'nın demokrat yayın politikasını kutluyorum
    Ahmet BATTAL

    5816 defa yaşa basmak
    Genel

    Tabiat Risalesi’ni Japoncaya çevirdi
    Genel

    İçişleri Bakanlığı merakla beklenen genelgeyi yayınladı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlâdımız yanıyor; îmânımız tutuşmuş yanıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın ne ihtiyacı var?
    Genel

    28 Şubat,15 Temmuz’a zemin hazırladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.