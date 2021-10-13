FIFA yeni ofsayt sistemini Dünya Kupası'nda uygulayacak

FIFA'nın küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, Fransa'nın başkenti Paris'te basına yaptığı açıklamada, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin büyük olasılıkla uygulanacağını söyledi.

Bir futbolcunun ofsaytta olduğu anda kararın yardımcı hakeme bildirileceğini ifade eden Wenger, bazı şeyleri gizli tutması gerektiğini ancak bunun tahkimde büyük değişime neden olacağını kaydetti. AA

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