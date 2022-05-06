Galatasaray, Başakşehir'i ağırlayacak

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı averajla 13. sırada bitirdi. Medipol Başakşehir ise 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 60 puan topladı. Turuncu-lacivertli takım, yeni haftaya 4. sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Emre Kılınç cezalı Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Emre Kılınç, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları sonrası saha çalışmalarına başlayan Marcao, Omar Elabdellaoui ve Inaki Pena'nın durumları ise bugün son yapılacak antrenmanın ardından netlik kazanacak. Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Patrick van Aaholt ve Ryan Babel de yarın kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Adana Demirspor maçında görev alamayacak. Medipol Başakşehir'de beş oyuncu ceza sınırında​ Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Youssouf Ndayishimiye bu mücadelede forma giyemeyecek. Stefano Okaka'nın durumu ise maç gününde belli olacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti. Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Tolga Ciğerci ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor. Beş oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. AA

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