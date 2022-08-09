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9 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Galatasaray'da 183 yabancı oyuncu top koşturdu

09 Ağustos 2022, Salı 16:57
Galatasaray'ın Lucas Torreira ve Dries Mertens'i transfer etmesiyle Süper Lig tarihinde kadrosuna kattığı yabancı oyuncu sayısı 183'e yükseldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 1959'da başlayan Süper Lig'de geride kalan 64 sezonda 5 kıta ve 49 ülkeden 177 yabancı futbolcuyu transfer etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka ve Şili'den oyuncu aldı.

Bu sezon ilk yabancı transferini Portekizli Sergio Oliveira'yı kadrosuna katarak yapan Galatasaray, sonrasında sırasıyla İsviçreli Haris Seferovic, Fransız Leo Dubois ve Norveçli Fredrik Midtsjö'yu aldı. Bu transferlerle "Cim-bom"un tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 181'e çıktı.

Transfer hareketliliği süren Galatasaray, son olarak iki yıldız futbolcu Uruguaylı Lucas Torreira ve Belçikalı Dries Mertens'i transfer etti. Torreira, Galatasaray'ın 182. yabancı futbolcusu olurken, Mertens ile bu sayı 183'e taşındı.

Torreira, 4. Uruguaylı

Lucas Torreira, Galatasaray'da forma giyecek 4. Uruguaylı futbolcu olacak.

Uruguaylı futbolculardan Fernando Muslera, kaptanlığını yaptığı sarı-kırmızılı takımda 12. sezonuna başladı. Galatasaray'da daha önce Uruguaylı Andres Fleurquin ile Marcelo Saracchi de top koşturmuştu.

Mertens, 4. Belçikalı

Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayı terletecek 4. Belçikalı olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'da daha önce bu ülkeden Mbo Mpenza, Jason Denayer ve Luis Cavanda oynamıştı.

En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 63 yılda 22 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 5 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti.

AA

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