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10 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

'Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi'

10 Ocak 2020, Cuma 16:01
Galatasaray Kulübü, 4,5 yıllığına transfer ettiği Jesse Sekidika için imza töreni düzenledi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Jesse Sekidika, sağlık kontrollerinin ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın katılımıyla kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreni sırasında açıklamalarda bulunan Cengiz, Sekidika'nın takıma ciddi katkı yapacağını belirterek, "Sevgili Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Sekidika'nın dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Sekidika: Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi

Kulübün ikinci başkanı Albayrak ise Sekidika'nın uzun yıllar Galatasaray forması giyeceğine inandığını vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"Aramıza hoş geldi. Kendisine başarılar diliyorum. 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyorum." 

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Sekidika, Galatasaray'ın çok bükük bir camia olduğunu aktararak, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi." değerlendirmesinde bulundu.

 28 numaralı formayı giyecek

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada ise, "Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125 bin, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250 bin avro sabit transfer ücreti ödenecektir." denildi.

Son 1,5 sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da görev alan ve geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Galatasaray'da 28 numaralı forma giyecek.

AA

Etiketler: galatasaray
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