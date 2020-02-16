Galatasaray seriye bağladı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

1. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera yerden soluna gelen topu güçlükle kornere çeldi. 9. dakikada soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun plase şutunda top üstten auta çıktı. 36. dakikada Adem Büyük'ün uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 38. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, pasını penaltı noktası civarındaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu oyuncu, bekletmeden vuruşu sırasında dengesini de kaybedince meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi. 43. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Akbaba, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Robin Yalçın'ın arkadan müdahalesiyle yerde kalınca hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. 45. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle'ün sağından ağlarla buluşturdu: 1-0. 54. dakikada Seri'nin paslaşarak kullandığı faulde ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Adem Büyük'ün plase vuruşu etkisiz kaldı ve kaleci Farnolle meşin yuvarlağın sahibi oldu. 56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Adem Büyük'ün sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı. 57. dakikada sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Bifouma, Donk ile ikili mücadelede yerde kalınca hakem Alper Ulusoy müsabakada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Yapılan VAR kontrolünde pozisyonun başlangıcında Bifouma'nın ofsaytta meşin yuvarlağı aldığı belirlendi ve penaltı iptal edildi. 64. dakikada Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Donk'un kafayla vurduğu top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında yaşanan karambolde altıpas içi sağ çaprazda Adem Büyük'ün vurduğu meşin yuvarlak auta gitti. 68. dakikada soldan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Bifouma'nın çevirdiği topa altıpas gerisinde uygun durumdaki Umut Bulut vurdu. Savunmada Marcao'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. 78. dakikada Karim Hafez'in soldan ortasında ön direğe hareketlenen Bifouma, bekletmeden vurduğu topu yandan auta attı. 84. dakikada Falcao'nun ara pasıyla ceza sahasına girerek kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun sol çaprazdan vurduğu top uzak direğin yanından oyun alanını terk etti. 86. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası ön çizgisinin gerisinde buluşan Falcao'nun vuruşunda kaleci Farnolle yatarak sağına gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu. Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Galibiyeti seriye bağladı Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 6. galibiyetini elde etti. Galatasaray, ligdeki son 6 maçında Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yendi. Fenerbahçe derbisine moralli gidecek Süper Lig'de yakaladığı galibiyet serisiyle üst sıralara yükselen Galatasaray, 23. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maça moralli çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, ligde 4 puan önünde bulunduğu ve 20 yılı aşkın süredir Kadıköy'de resmi maçlarda yenemediği rakibi karşısındaki uzun süreli galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Yeni Malatyaspor lehine verilen penaltı VAR'la iptal edildi Karşılaşmada BtcTurk Yeni Malatyaspor lehine verilen penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonucunda iptal edildi. Maçın 57. dakikasında sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Thievy Bifouma, Ryan Donk ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi. Konuk takımda Vidar Örn Kjartansson penaltıyı kullanmak için topun başına geçerken, hakem Alper Ulusoy VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından pozisyonun öncesinde ofsayt olduğunu belirterek penaltıyı iptal etti. Yeni Malatyaspor, galibiyeti unuttu BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki son 6 maçında galibiyet elde edemedi. Sarı-siyahlı takım, bu maçlarda 5 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. AA

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