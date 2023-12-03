Hasan Arat, Beşiktaş'ın 35. Başkanı oldu

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçildi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongrede oy sayımı tamamlandı.

Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'ya 16. sandıkta 442'ye 234, 17. sandıkta 370'e 293, 19. sandıkta 324'e 192, 20. sandıkta 348'e 182 ve 21. sandıkta 294'e 211 üstünlük kurdu.

Toplam 21 sandıkta da Serdal Adalı'yı geçen ve kullanılan oyların 7bin 271'ini alan Hasan Arat, başkanlığa seçildi. Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu.

Hasan Arat, başkanlığa seçilmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Arat, yönetim kurulu üyeleriyle salonda bulunan kongre üyelerini selamladı ve tebrikleri kabul etti.

Serdal Adalı ise 4 bin 557 oy aldı.

Hasan Arat: Bu yol Beşiktaşlıların yoludur ve Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek

Arat, "Çok kısa bir sürede ciddi bir çalışma yaptık. Arkadaşlarım çok iyi hazırlandı. Bu, tek kişinin yapabileceği bir şey değil, takım oyunu. Benim yönetim kurulum ve bana inanan insanlar yıllık izinlerini aldı. İnanılmaz bir olaydı. Hedeflerimizin ilkini burada gördünüz. İki rakip birbirini alkışladı. 'Yeni bir beyaz sayfa açacağız' dedik. Bundan sonra Beşiktaş Beşiktaşlılarındır. Bu yol Beşiktaşlıların yoludur ve Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek." diye konuştu.

Rakibi Serdal Adalı'nın kendisini arayarak tebrik ettiğini söyleyen Arat, "Serdal Bey beni aradı. Dostluklar bu tip şeylerle bozulmaz. Adalı mükemmel bir insandır, beni ve arkadaşlarımı tebrik eti. 'Her zaman Beşiktaş'ın emrindeyim.' dedi ve her zaman hazır olduğunu söyledi. Adalı, Beşiktaş için çok önemli bir isimdir. Biz de bugün onu onurlandırdık." ifadelerini kullandı.

Kongrelerin artık BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılmayacağını aktaran Arat, şunları kaydetti:

"Bundan sonra burada bir daha kongre olmaz. Bu devir kapanmıştır. Beşiktaşlıya bu çileyi çektirmeye kimsenin hakkı yok. 2 kilometre kuyruk vardı, 2 binin üzerinde insan gitti. Bugünkü katılım 15 bin olabilirdi. Salona gelip kart alıp oy kullanmayan üye sayısı yüzde 3 civarında. Beşiktaş çok büyük bir marka, çok büyük bir arma. Bu arma Türkiye'ye mal olmuş, dünyada çok kuvvetli bir arma. Yarın sabah işimize bakacağız. Kazandık seviniyoruz diye şeyler yok. Şimdi bir yerde toplantı yapacağız. Arkadaşlarla salı-çarşamba günü mazbata alacağız ve yolumuza devam edeceğiz."

TFF'den Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat için tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hasan Arat için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada "Beşiktaş Kulübü'nün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Hasan Arat ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.