"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Hasan Arat, Beşiktaş'ın 35. Başkanı oldu

03 Aralık 2023, Pazar 20:30
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçildi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongrede oy sayımı tamamlandı.

Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'ya 16. sandıkta 442'ye 234, 17. sandıkta 370'e 293, 19. sandıkta 324'e 192, 20. sandıkta 348'e 182 ve 21. sandıkta 294'e 211 üstünlük kurdu.

Toplam 21 sandıkta da Serdal Adalı'yı geçen ve kullanılan oyların 7bin 271'ini alan Hasan Arat, başkanlığa seçildi. Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu.

Hasan Arat, başkanlığa seçilmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Arat, yönetim kurulu üyeleriyle salonda bulunan kongre üyelerini selamladı ve tebrikleri kabul etti.

Serdal Adalı ise 4 bin 557 oy aldı.

Hasan Arat: Bu yol Beşiktaşlıların yoludur ve Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek

Arat, "Çok kısa bir sürede ciddi bir çalışma yaptık. Arkadaşlarım çok iyi hazırlandı. Bu, tek kişinin yapabileceği bir şey değil, takım oyunu. Benim yönetim kurulum ve bana inanan insanlar yıllık izinlerini aldı. İnanılmaz bir olaydı. Hedeflerimizin ilkini burada gördünüz. İki rakip birbirini alkışladı. 'Yeni bir beyaz sayfa açacağız' dedik. Bundan sonra Beşiktaş Beşiktaşlılarındır. Bu yol Beşiktaşlıların yoludur ve Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek." diye konuştu.

Rakibi Serdal Adalı'nın kendisini arayarak tebrik ettiğini söyleyen Arat, "Serdal Bey beni aradı. Dostluklar bu tip şeylerle bozulmaz. Adalı mükemmel bir insandır, beni ve arkadaşlarımı tebrik eti. 'Her zaman Beşiktaş'ın emrindeyim.' dedi ve her zaman hazır olduğunu söyledi. Adalı, Beşiktaş için çok önemli bir isimdir. Biz de bugün onu onurlandırdık." ifadelerini kullandı.

Kongrelerin artık BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılmayacağını aktaran Arat, şunları kaydetti:

"Bundan sonra burada bir daha kongre olmaz. Bu devir kapanmıştır. Beşiktaşlıya bu çileyi çektirmeye kimsenin hakkı yok. 2 kilometre kuyruk vardı, 2 binin üzerinde insan gitti. Bugünkü katılım 15 bin olabilirdi. Salona gelip kart alıp oy kullanmayan üye sayısı yüzde 3 civarında. Beşiktaş çok büyük bir marka, çok büyük bir arma. Bu arma Türkiye'ye mal olmuş, dünyada çok kuvvetli bir arma. Yarın sabah işimize bakacağız. Kazandık seviniyoruz diye şeyler yok. Şimdi bir yerde toplantı yapacağız. Arkadaşlarla salı-çarşamba günü mazbata alacağız ve yolumuza devam edeceğiz."

TFF'den Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat için tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hasan Arat için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada "Beşiktaş Kulübü'nün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Hasan Arat ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

AA

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris: Gazze'de çok fazla masum sivil öldürüldü

    Ankara Kitap Fuarı’na bekliyoruz

    Seçim hareketlendirir

    Türkiye’ye özel motor

    Hukuksuzluk, saç baş yolduruyor

    Dış ticaret açığı 100 milyar dolar

    Zulme sessiz kalanları tarih yargılayacak

    GAP’a harcansa tarım ihya olurdu

    Rektörün katline rektörlerden tepki

    Beşiktaş ile Ankaragücü berabere kaldı

    Hasan Arat, Beşiktaş'ın 35. Başkanı oldu

    Gazze’nin kuşatılması bile soykırımdır

    Gazze çocuk olmak için en tehlikeli yer! - Bu, çocuklara karşı yürütülen bir savaş!

    Gazze’deki 6500 kişiden haber yok

    Eğitim bütçesi azaldı, yük ailelere bindi

    Sudan’daki tarım projesi iflas etti - Kaç milyar aktarıldı?

    Limonda fiyat farkı yüzde 548,1

    Şimdi Hizmet Risale-i Nur Tarzı - Can Kardeş Aralık sayısı çıktı!

    Mescid-i Aksa İmamı'nın evini de yıkacaklar!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’ye özel motor
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz kılmayan Cennete giremez mi?
    Genel

    Hukuksuzluk, saç baş yolduruyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dünya: Teklif, imtihan, tecrübe meydanı
    Şükrü BULUT

    İsrail’in eliyle Yahudileri ateşe atmak…
    Yeni Asya'dan Size

    Gençler yeni projelere hazır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Seçim hareketlendirir
    Mehmet KARA

    Sahi, 50+1 ne oldu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.