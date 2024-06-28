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28 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

İngiltere-Slovakya maçı Halil Umut Meler'in

28 Haziran 2024, Cuma 12:40
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere ile Slovakya arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler ve ekibi şampiyonadaki üçüncü maçına atandı.

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki AufSchalke Arena'da 30 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.

Müsabakada Almanya Futbol Federasyonundan Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR, Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Kwiatkowski VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonundan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Halil Umut Meler, EURO 2024'te Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarını da yönetmişti.

AA

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