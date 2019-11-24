Malatya'da golsüz beraberlik

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı 0-0 sona erdi.

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. 4. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa savunmanın müdahalesinde top kornere gitti. 11. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Guilherme'nin bekletmeden yaptığı vuruş, kalecinin sağından auta çıktı. 30. dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Moses'in vuruşu kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı. 39. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Chebake'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi. 45+3 Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içerisinde yaptığı ortaya Moses yükseldi. Kaleci Farnolle'nin müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. 45+5'te Emre Belözoğlu'nun kullandığı penaltıyı kaleci Farnolle kurtardı. 59. dakika sağ kanattan Dirar'ın ortasında kaleci Farnolle topu tokatladı. Dönen top Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga Ciğerci'nin bekletmeden yaptığı vuruş Chebake'den döndü. Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi. 66. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. AA

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