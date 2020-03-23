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24 MART 2020 SALI - YIL: 51

Olimpiyatlar erteleniyor

23 Mart 2020, Pazartesi 17:00
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, 24 Temmuz’da başlaması plânlanan Olimpiyat Oyunları’nın ertelenmek zorunda kalabileceğini açıkladı. Kanada, oyunların ertelenmemesi halinde Tokyo’ya sporcularını göndermeyecek.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ertelenmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, daha önce bu büyük spor etkinliğinin planlandığı gibi düzenlenmesini hedeflediğini açıklayan Abe,  yapılması zor olursa sporcuların sağlığına öncelik vererek Olimpiyat Oyunları’nı ertelemek zorunda kalacaklarını dile getirdi. Abe, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) konuyla ilgili nihai kararı vereceğini ancak iptalin bir seçenek olmadığı görüşünü sürdürdüklerini bildirdi. Bu arada, Kanada Olimpiyat Komitesi, bir yıllığına ertelenmemesi halinde Tokyo Olimpiyat Oyunları’na sporcu göndermeyeceğini duyurdu. Komiteden yapılan açıklamada, IOC’nin alternatif arayışlarına yardım etmek istedikleri ancak sporcular, aileleri ve daha geniş bir topluluk için Olimpiyat Oyunları’na hazırlanmayı sürdürmenin güvenli olmadığı belirtildi. Açıklamada, “Hatta tüm Kanadalılara izlemeleri gerektiğini söylediğimiz kamu sağlığı tavsiyesine ters düşüyor.” ifadesi kullanıldı. IOC’den Pazar günü yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın geleceğine ilişkin farklı senaryoların ele alındığı bir video konferans düzenlendiği, toplantıda, 24 Temmuz’da başlaması planlanan oyunların ertelenmesi ve organizasyonun içeriğinde değişiklik yapılması konularının ele alındığı bildirilmişti.

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