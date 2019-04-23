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Orman, Yılmaz konusunda pişmanlık yaşamış

23 Nisan 2019, Salı 17:42
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, attığı gollerle siyah-beyazlı takımın zirve yarışını sürdürmesinde başrolü olan Burak Yılmaz'ı daha önce transfer etmedikleri için pişman olduğunu söyledi.

Ispartakule Beşiktaş Futbol Okulları'nın düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılan Orman, basın mensuplarına Burak Yılmaz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol böyle bir şey. Şimdi de 'zamanında neden almadın' diye eleştiriyorlar. Bizim yaptığımız iş eleştiriye açık bir iş ama bizim doğru bildiğimizi yapmamız lazım. Burak için ilk günden beri söylüyorum, çok iyi bir Beşiktaşlı. Her zaman bunu telaffuz eden bir çocuk. Babası Fikret ağabey Beşiktaşlı. Düzgün bir ailede yetişmiş. Beşiktaş'ta da iyi işler yapıyor. Taraftarla da zaten yıldızı barışıktı. Siz bakmayın arada öyle şeyler olur. Çok da faydalı oldu. Şu anda zamanında daha erken gelmemesinin pişmanlığını yaşıyoruz. İnşallah o golleri attıkça biz daha fazla pişman oluruz" ifadelerini kullandı.

"Herkes Beşiktaş'ın mutluluğu üzerine hesaplarını yapsın"

Demir Grup Sivasspor maçında alınan galibiyetin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Orman, bu sezon Vodafone Park'ta yaşanan protestoların siyah-beyazlı takımı etkilediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Son dakikalarda golün gelmesi hem beni hem camiamızı mutlu etti. Herkes şampiyon olmak istiyor. Şu anda en avantajlı takım Başakşehir sonra da Galatasaray geliyor. Onlar birinci ve ikinci, biz üçüncü sıradayız. Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Beşiktaş güçlü bir camia. Bu hafta da taraftarımızla beraber Ankaragücü maçında olacağız. Bu dakikadan sonra her maça tek tek bakmamız lazım. Bizim için önemli olan şey, Ankaragücü maçını kazanmak ve rakiplerimizin puan kaybetmesini beklemek. Sonra zorlu bir deplasmana gideceğiz. Bütün iş camia bütünlüğünde. Maalesef bu sene seçim senesi olduğu için statta negatif şeyler oldu. Bu takımı da etkiledi. Beşiktaş'ın mutluluğu Beşiktaş takımının galibiyetleriyle alakalı. Hepimizin ona odaklanması lazım. Herkes Beşiktaş'ın mutluluğu üzerine hesaplarını yapsın. Biz de onun için çalışıyoruz." 

"Yeni yönetim kendi hocasını seçer"

Yeni teknik direktör arayışı için mayıs ayında yapılacak kongre sonrasını beklediklerini vurgulayan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ın 12 Mayıs'ta kongresi var. Daha evvel de açıklamıştık. Şu anda adaylar tam olarak netleşmedi. Bu netleştikten sonra Beşiktaş, yönetimini seçecek. Beşiktaş yönetimini seçtikten sonra yeni yönetim kendi hocasını seçer. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. Kimse bizden 12 Mayıs öncesinde bir şey beklemesin. Önemli olan Beşiktaş'ta istikrar. Şenol hoca ile ilgili de birçok şeyler konuşuldu. Görüyorsunuz başarılar geliyor, istikrar önemli. 4 senelik bir birlikteliğimiz var. Hocamız ile hep güzel günler yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Futbol inişi çıkışı olan bir şey ama çizginizde devam ettiğiniz sürece her zaman başarı gelir."

Medipol Başakşehir ve Galatasaray arasında yaşananlarla ilgili konuşmasının doğru olmayacağını belirten Orman, "Ben Beşiktaş başkanıyım. İki kulüp arasındaki demeçlere yorum yapmam doğru olmaz. Onların kendilerinin ve spor kamuoyunun yapacağı yorumlar. Futbolda özellikle son dönemlere geldiğimiz süreçlerde bunlar hep konuşulur. 5 haftada artık inşallah hakemlerin taraf olarak hata yapmadığı maçlar izleriz. Biz Beşiktaş Kulübü olarak olabildiğince futbola pozitif destek veriyoruz. Ama bu demek değildir ki haklarımız yensin. Bu sene Beşiktaş ile ilgili de çok hatalar yapıldı. Yılmadan devam ediyoruz. Zaten yeni bir Merkez Hakem Kurulumuz var. Onlar da mücadele ediyorlar. Hem Sabri hoca, hem Mustafa hoca hepsi çok tecrübeli insanlar. Bir anda da bir şey yapamazlar ama zamana ihtiyaçları var. İnşallah lig güzel bir şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: beşiktaş, burak yılmaz
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