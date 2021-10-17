Razgatlığlu rüzgarı

MİLLİ MOTOSİKLETÇİ TOPRAK RAZGATLIOĞLU, ARJANTİN’DEKİ YARIŞI KAZANARAK EN YAKIN RAKİBİNE 29 PUAN FARK ATTI VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJ ELDE ETTİ.

Mİllİ motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12. ayağında koşulan ilk yarışta birinci olarak en yakın rakibi Jonathan Rea ile puan farkını 29'a yükseltti ve şampiyonluk için büyük avantaj elde etti. Razgatlıoğlu, Arjantin'in 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde ilk yarışa ikinci cepten başladı. Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, 25. doğum gününde ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti. Bu yılki 12. birinciliğini elde eden Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de de podyumun zirvesinde yer alarak İstiklal Marşı'nı dinletti. Yarışı, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü sırada bitirdi. Bu sonuçla Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonada genel klasmanda en yakın rakibi Jonathan Rea'nın 29 puan (474) önünde 503 puanla zirvedeki yerini korurken, şampiyonluk için de büyük avantaj elde etti. Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası açıklamasında, "Burada çok güçlüyüz. Dün de söylemiştim, iyi starta ihtiyacım vardı. Daha güçlüyüz, takımıma çok teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda doğum günüm. Benim için mükemmel bir gün." diye konuştu.

SPOR BAKANI TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki ilk yarışında birinci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk için büyük avantaj elde etmesine gönderme yaparak, "Emin adımlarla şampiyonluğa; Toprak Razgatlıoğlu" paylaşımında bulundu. Bakan Kasapoğlu'nun şampiyonanın Arjantin'deki 12. ayağında koşulan ilk yarışı kazanarak en yakın rakibi Jonathan Rea ile puan farkını 29'a yükselten ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladığı görüntülü mesajında, milli sporcu podyumun zirvesindeki yerini alıyor ve İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletiyor. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımına "İnşallah" ve Türk bayrağı ile cevap verdi.