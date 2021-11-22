Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Beşiktaş, C Grubu beşinci maçında 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle: 23 Kasım Salı: 20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Bayern Münih (Almanya) 20.45 Villarreal (İspanya) - Manchester United (İngiltere) 23.00 Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz) 23.00 Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya) 23.00 Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya) 23.00 Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya) 23.00 Young Boys (İsviçre) - Atalanta (İtalya) 23.00 Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya) 24 Kasım Çarşamba: 20.45 Beşiktaş - Ajax (Hollanda) 20.45 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 23.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa) 23.00 Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya) 23.00 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz) 23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya) 23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya) 23.00 Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya) AA

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