Seyircisiz maçta tribünden atılan şişe oyuncuyu yaraladı

SÜPER LİG’DE ANKARA’DA OYNANAN VE GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUHARREM KASAPOĞLU’NUN DA İZLEDİĞİ ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDA TRİBÜNDEN ATILAN ŞİŞE ÜNLÜ FUTBOLCU DEMBA BA’NIN YARALANMASINA SEBEP OLDU.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda 2-1 kazandıkları MKE Ankaragücü karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ve şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Basın toplantısında konuşan Buruk, maçın bekledikleri gibi çok zor geçtiğini anlatarak, şöyle konuştu:"Ankaragücü ligin ikinci yarısında kadro ve oyun olarak çok üstüne koydu. Zor gol yiyen, zor yenilen bir takım oldu. Erken gol yememiz de rakibi canlı tuttu. İkinci yarıda futbolcularımızdan daha sakin olup kendi oyunumuzu ortaya koymalarını istedik. Demba Ba'nın ufak sakatlığı vardı. Robinho'yla daha iyi işler yaptık. Her maç çok zor. Özellikle küme düşme hattında, zor durumda olan bir Ankaragücü'yle oynamak çok daha zordur. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Her şey yolunda ilerliyor. 6 önemli maç kaldı. Maç maç emin adımlarla gideceğiz."

Maçta tribünden gelen su şişesinin oyuncusu Demba Ba'ya isabet etmesini değerlendiren Buruk, "Ayağına pet şişe atılmış. O da ufak sakatlığa yol açtı. Kim attı, emniyet güçleri bulacaktır bu şahsı. Her yere kameralar var. Seyircisiz oynanan maçta kimin yaptığı rahat bulunur. Seyircisiz maçta üzücü ve komik bir olaydı." dedi. Gelecek hafta şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'la oynayacakları maçın önemini belirten Okan Buruk, "Elimizde gerçekten kazanmaya inanan bir oyuncu grubu var. Futbolda ne olacağı bilinmez. Sonuna kadar şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turundan sonra 8'li final şeklinde Almanya'da oynanacak olmasından dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi.

DEMBA BA’NIN TEDAVİSİ SAHA KENARINDA YAPILDI

Süper Lig'in 28. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Seyircisiz oynanan maçta Medipol Başakşehir li futbolcu Demba Ba'ya tribünlerden su şişesi atıldı. Demba Ba olaydan sonra saha kenarında takım doktoru tarafından tedavi edildi. Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da protokol tribününden izledi.